Спасатели в Приморье всю ночь искали потерявшихся в тайге школьников (фото)

Специалисты приморской поисково-спасательной службы во взаимодействии со спасателями Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России отыскали заблудившуюся группу владивостокских школьников в Шкотовском муниципальном районе, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в Государственном казённом учреждении Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций вечером, 27 августа, оперативному дежурному Приморской краевой поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что на горе Туманная, расположенной в Шкотовском муниципальном районе, потерялась группа туристов.

«Группа школьников и преподавателей средней школы №40 в количестве 11 человек (3 взрослых и 8 детей) прибыла утром из Владивостока и совершила восхождение на гору Туманная. Во время спуска с горы видимость ухудшилась, опустился туман, туристы разделились на 2 группы и не смогли отыскать обратную дорогу», - уточнили в учреждении.

Незамедлительно на поиски убыла группа спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы (ПСС) и спасательное подразделение Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России.

Поздно ночью спасателями Приморской краевой поисково-спасательной службы была найдена группа из шести человек.

«В сопровождении двоих спасателей туристы доставлены к оперативной машине, где их согрели и накормили. Остальные спасатели в составе восьми человек продолжили поиск второй группы туристов, состоящей из пяти человек», - сообщили в Приморской поисково-спасательной службе.

Около девяти часов утра спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы и Находкинского поисково-спасательного отряда нашли вторую группу потерявшихся туристов.

«Никто из туристов в медицинской помощи не нуждался», - сообщили спасатели.





По словам руководителя спасательной группы Приморской краевой поисково-спасательной службы Рудольфа Дёмина, поиски осложнялись туманом и относительно низкой температурой воздуха - около +12 С.

«Когда мы обнаружили детей, они находились в бодром состоянии, паники не было. От места обнаружения до Анисимовки расстояние составило 6 километров. Добираться к базе пришлось по горно-таёжной местности, переходя вброд мелкие горные ручьи», - рассказал Рудольф Дёмин.

Всего в поисках были задействовано 10 человек, 2 единицы техники. Около 13:00 туристы были доставлены краевыми спасателями во Владивосток.

Специалисты департамента гражданской защиты Приморского края ещё раз напоминают, что при осуществлении экскурсий, туристических походов необходимо соблюдать определённые правила, которые помогут предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, а также при их возникновении максимально безопасно из них выйти. Также при подобных мероприятиях обязательно необходимо ставить в известность спасательные подразделения, которые смогут оперативно приступить к поискам, если в условленное время путешественники не вернуться или не выйдут на связь.

«Будьте предельно внимательны и аккуратны при организации отдыха на природе. Помните, что никто не позаботится о вас лучше, чем вы сами. Берегите свою жизнь!», – подчеркнули в ведомстве.