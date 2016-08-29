Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Спасатели в Приморье всю ночь искали потерявшихся в тайге школьников (фото)
Специалисты приморской поисково-спасательной службы во взаимодействии со спасателями Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России отыскали заблудившуюся группу владивостокских школьников в Шкотовском муниципальном районе, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили в Государственном казённом учреждении Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций вечером, 27 августа, оперативному дежурному Приморской краевой поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что на горе Туманная, расположенной в Шкотовском муниципальном районе, потерялась группа туристов.
«Группа школьников и преподавателей средней школы №40 в количестве 11 человек (3 взрослых и 8 детей) прибыла утром из Владивостока и совершила восхождение на гору Туманная. Во время спуска с горы видимость ухудшилась, опустился туман, туристы разделились на 2 группы и не смогли отыскать обратную дорогу», - уточнили в учреждении.
Незамедлительно на поиски убыла группа спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы (ПСС) и спасательное подразделение Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России.
Поздно ночью спасателями Приморской краевой поисково-спасательной службы была найдена группа из шести человек.
«В сопровождении двоих спасателей туристы доставлены к оперативной машине, где их согрели и накормили. Остальные спасатели в составе восьми человек продолжили поиск второй группы туристов, состоящей из пяти человек», - сообщили в Приморской поисково-спасательной службе.
Около девяти часов утра спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы и Находкинского поисково-спасательного отряда нашли вторую группу потерявшихся туристов.
«Никто из туристов в медицинской помощи не нуждался», - сообщили спасатели.
По словам руководителя спасательной группы Приморской краевой поисково-спасательной службы Рудольфа Дёмина, поиски осложнялись туманом и относительно низкой температурой воздуха - около +12 С.
«Когда мы обнаружили детей, они находились в бодром состоянии, паники не было. От места обнаружения до Анисимовки расстояние составило 6 километров. Добираться к базе пришлось по горно-таёжной местности, переходя вброд мелкие горные ручьи», - рассказал Рудольф Дёмин.
Всего в поисках были задействовано 10 человек, 2 единицы техники. Около 13:00 туристы были доставлены краевыми спасателями во Владивосток.
Специалисты департамента гражданской защиты Приморского края ещё раз напоминают, что при осуществлении экскурсий, туристических походов необходимо соблюдать определённые правила, которые помогут предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, а также при их возникновении максимально безопасно из них выйти. Также при подобных мероприятиях обязательно необходимо ставить в известность спасательные подразделения, которые смогут оперативно приступить к поискам, если в условленное время путешественники не вернуться или не выйдут на связь.
«Будьте предельно внимательны и аккуратны при организации отдыха на природе. Помните, что никто не позаботится о вас лучше, чем вы сами. Берегите свою жизнь!», – подчеркнули в ведомстве.
Новости раздела
- Выбросивших гуманитарную помощь в Приморье найдут и накажут
- Приморье атакуют вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- Жители села Уборка поблагодарили спасателей-курсантов
- МЧС России и "МегаФон" объединили усилия для обеспечения мобильной связи на пострадавших от паводка территориях в Приморье
- Находящиеся в зоне ЧС в Приморье клиенты "МегаФона" смогут связаться с близкими даже при отрицательном балансе
- Полицейского-автора скандального видео с ВЭФ уволили из органов
- Начальник ГУ МЧС по Приморью погиб, исполняя служебный долг
- В Приморье проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения начальника регионального МЧС
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным
Thank you Superior Trading System for teaching me how to trade successfully and really make money. Why don’t you Google Superior Trading System and make money through them too.