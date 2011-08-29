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МЧС проверяет безопасность пляжей в Приморье после нападений акул
"Сотрудникам ГИМС предстоит проверить 21 зарегистрированный морской пляж, а также 148 баз отдыха на морском побережье Приморья", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе проверки особое внимание уделяется наличию на берегу спасателей, моторных лодок и катеров, а также наблюдению за морем. "По данным ГИМС, на южном побережье более 30 диких пляжей. Инспекторы также планируют проверить их", - уточнил он. Представитель МЧС также сообщил, что работа силовых структур в Хасанском районе края, где в субботу акула напала на жителя поселка, будет продолжена до тех пор, пока не будет снята угроза. Ранее сообщалось, что поисковые работы по поимке акулы ведутся вдоль значительной части морского побережья Приморья - от мыса Поворотный на севере до мыса Гамова на юге, а также в Уссурийском и Амурском заливах. Напомним, акула 17 августа напала на 25-летнего Дениса Удовенко в бухте Теляковского, откусив ему кисти рук. На следующий день, 18 августа, у острова Желтухина акула атаковала 16-летнего аквалангиста Валерия Сидоровича, искусав ему ноги. В минувшую субботу, 27 августа, на диком пляже у поселка Славянка в Хасанском районе хищница укусила местного жителя за предплечье. После первого нападения акулы на человека власти Хасанского района запретили купание и подводную охоту в прибрежных бухтах. В пятницу запрет был снят только для охраняемых пляжей, на акватории которых дежурят спасатели. Запрет на диких пляжах продолжает действовать.
"Сотрудникам ГИМС предстоит проверить 21 зарегистрированный морской пляж, а также 148 баз отдыха на морском побережье Приморья", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе проверки особое внимание уделяется наличию на берегу спасателей, моторных лодок и катеров, а также наблюдению за морем.
"По данным ГИМС, на южном побережье более 30 диких пляжей. Инспекторы также планируют проверить их", - уточнил он.
Представитель МЧС также сообщил, что работа силовых структур в Хасанском районе края, где в субботу акула напала на жителя поселка, будет продолжена до тех пор, пока не будет снята угроза.
Ранее сообщалось, что поисковые работы по поимке акулы ведутся вдоль значительной части морского побережья Приморья - от мыса Поворотный на севере до мыса Гамова на юге, а также в Уссурийском и Амурском заливах.
Напомним, акула 17 августа напала на 25-летнего Дениса Удовенко в бухте Теляковского, откусив ему кисти рук. На следующий день, 18 августа, у острова Желтухина акула атаковала 16-летнего аквалангиста Валерия Сидоровича, искусав ему ноги. В минувшую субботу, 27 августа, на диком пляже у поселка Славянка в Хасанском районе хищница укусила местного жителя за предплечье.
После первого нападения акулы на человека власти Хасанского района запретили купание и подводную охоту в прибрежных бухтах. В пятницу запрет был снят только для охраняемых пляжей, на акватории которых дежурят спасатели. Запрет на диких пляжах продолжает действовать.
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