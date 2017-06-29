Рыбак в Приморье попал в суд за то, что неправильно ловил корюшку

Рыбак ловил корюшку с помощью сети и в запрещенный период, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Прокуратурой Партизанского района утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов в местах нереста и миграционных путям к ним – п. «в» ч. 1 ст. 256 УК Р).

По версии органа предварительного расследования, в апреле фигурант с помощью с сети плавной добыл 277 экземпляров азиатской зубастой корюшки на реке Партизанской вблизи с. Владимиро-Александровское. Едва выехав на дорогу с выловленной рыбой, он был задержан сотрудниками полиции.

В соответствии с Правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Минсельхоза России от 21.10.2013 № 385, в бассейне реки Партизанской в период с 1 апреля по 30 мая запрещается добыча нерестовой азиатской зубастой корюшки закидными неводами.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Иван КРЫШАН.