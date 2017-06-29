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Рыбак в Приморье попал в суд за то, что неправильно ловил корюшку

29 Июня 2017, 13:54 | Приморье

Рыбак ловил корюшку с помощью сети и в запрещенный период, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Прокуратурой Партизанского района утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов в местах нереста и миграционных путям к ним – п. «в» ч. 1 ст. 256 УК Р).

По версии органа предварительного расследования, в апреле фигурант с помощью с сети плавной добыл 277 экземпляров азиатской зубастой корюшки на реке Партизанской вблизи с. Владимиро-Александровское. Едва выехав на дорогу с выловленной рыбой, он был задержан сотрудниками полиции.

В соответствии с Правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Минсельхоза России от 21.10.2013 № 385, в бассейне реки Партизанской в период с 1 апреля по 30 мая запрещается добыча нерестовой азиатской зубастой корюшки закидными неводами.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: корюшка  сеть  биоресурсы  зубатка  прокуратура 



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Комментарии

  • Псевдоним19:50, 29.06.2017#

    Расстрелять подлеца!Всю природу угробил! Даже отходами и сбросами теперь травить нечего. Полное безобразие! Да и сколько средств потрачено на его поимку, на которые можно было эту корюшку чуть ли не из Антарктиды привезти! Расстрелять! А рыбнадзору выдать премии за то, что отобрали обед у семьи. Пусть гордятся они, их дети и их начальники! Позорная им СЛАВА!Надо опубликовать фамилии "героев"

  • Псевдоним20:02, 29.06.2017#

    А харя от такого обеда не лопнет? Явно на продажу рыбка ловилась. Так что не надо детей приплетать.

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