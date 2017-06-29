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В Приморском крае полиция изъяла партию синтетических наркотиков массой свыше 15,5 кг
Фигурантке грозит пожизненное заключение под стражу, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю во взаимодействии с сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни провели мероприятия по документированию преступной деятельности и задержанию 27-летней жительницы Владивостока. В ее автомашине обнаружено более 5 кг наркотических средств синтетического ряда. После изъятия наркотиков сотрудники полиции провели обыск по месту жительства задержанной. В квартире оперативники обнаружили и изъяли еще 10,3 кг синтетических наркотиков.
«Изъятие особо крупной партии наркотиков стало результатом длительной оперативной разработки. Около месяца оперативные сотрудники занимались сбором доказательной базы противоправной деятельности фигурантки, в ходе чего было установлено, что она является «кладовщиком», от которого наркотики должны были поступить наркокурьерам и в дальнейшем дойти до потребителей наркотических средств. Установлено, что при осуществлении противоправной деятельности фигурантка использовала один из современных мессенджеров», - сообщили в пресс-службе ведомства.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, приготовление к сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере.
Фигурантка уголовного дела заключена под стражу.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных участников противоправной деятельности, а также канала поставки наркотиков на территорию Приморского края.
Иван КРЫШАН.
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