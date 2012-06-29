До магазинов Приморья не доехал элитный алкоголь на 5 млн рублей

ПРИМОРЬЕ, 29 июня, ZRPRESS. Крупную партию алкогольной продукции иностранного производства выявили и задержали сотрудники Службы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в поселке Посьет в минувшие выходные.

На территории бывшего рыболовецкого колхоза «Нерпа», недалеко от порта Славянка, пограничники задержали 5 граждан РФ. Один из них, будучи членом экипажа судна, не прошедшего процедуру оформления на приход из иностранного порта, сойдя на берег, нарушил режим границы.

В двух грузовых автомашинах указанные граждане доставили с борта судна, не прошедшего пограничный и таможенный контроль, на территорию пустующего рыбоперерабатывающего предприятия порядка 470 коробок с дорогостоящими алкогольными напитками иностранного производства (а это чуть больше 5 тысяч литров) и свыше 90 блоков сигарет. Специалисты оценили обнаруженную спиртосодержащую продукцию без документов, подтверждающих законность ее происхождения, более чем в 5 миллионов рублей.

Груз передан для проведения экспертной оценки сотрудникам таможни. Разбирательство по данному факту проводят правоохранительные органы.

«Золотой Рог».