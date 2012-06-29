Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
До магазинов Приморья не доехал элитный алкоголь на 5 млн рублей
ПРИМОРЬЕ, 29 июня, ZRPRESS. Крупную партию алкогольной продукции иностранного производства выявили и задержали сотрудники Службы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в поселке Посьет в минувшие выходные.
На территории бывшего рыболовецкого колхоза «Нерпа», недалеко от порта Славянка, пограничники задержали 5 граждан РФ. Один из них, будучи членом экипажа судна, не прошедшего процедуру оформления на приход из иностранного порта, сойдя на берег, нарушил режим границы.
В двух грузовых автомашинах указанные граждане доставили с борта судна, не прошедшего пограничный и таможенный контроль, на территорию пустующего рыбоперерабатывающего предприятия порядка 470 коробок с дорогостоящими алкогольными напитками иностранного производства (а это чуть больше 5 тысяч литров) и свыше 90 блоков сигарет. Специалисты оценили обнаруженную спиртосодержащую продукцию без документов, подтверждающих законность ее происхождения, более чем в 5 миллионов рублей.
Груз передан для проведения экспертной оценки сотрудникам таможни. Разбирательство по данному факту проводят правоохранительные органы.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске
- В Приморье ищут пропавшее судно
- В Приморье предприниматель не уплатил налогов на сотню миллионов рублей
- В Приморье строителям задолжали более полумиллиона рублей
- Жительница Приморья на приеме у приставов начала с алкоголя
- В Приморье сотрудница банка похитила крупную сумму у клиентов-пенсионеров
Новости раздела
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- Птицефабрика в Приморье уничтожит все поголовье кур из-за эпидемии вируса
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- Генпрокуратура: ТОРы в Приморье развиваются только на словах
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске
- Московский суд изучит телефонные разговоры Игоря Пушкарева
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора