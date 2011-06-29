Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Не гуляйте, дети, в комендантский час!
За нарушение так называемого «комендантского часа» в Арсеньеве с начала года привлечено к административной ответственности 9 родителей несовершеннолетних в возрасте до 16 лет – эти ребята находились в общественных местах города после 23 часов без сопровождения взрослых.
Как рассказала ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Арсеньевского городского округа Е. Ворогушина, родители несовершеннолетних привлекаются к административной ответственности по Закону Приморского края № 44-КЗ от 5 марта 2007 года «Об административных правонарушениях в Приморском крае».
Члены комиссии по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками полиции участвуют в патрулировании улиц города в ночное время для выявления несовершеннолетних, нарушающих так называемый «комендантский час». Эти мероприятия проводятся в рамках всероссийской межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», которая «стартовала» в городе 15 мая года и продлится до 1 октября. Цель таких рейдов - выявление фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями, законными представителями или лицами их заменяющими, принятие по данным фактам мер в соответствии с действующим законодательством.
Только в июне за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию своих несовершеннолетних детей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ было привлечено 8 родителей. Всего с начала года членами комиссии рассмотрено 67 административных материалов по данной статье.
Новости тематики
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске
- В Приморье ищут пропавшее судно
- В Приморье предприниматель не уплатил налогов на сотню миллионов рублей
- В Приморье строителям задолжали более полумиллиона рублей
- Жительница Приморья на приеме у приставов начала с алкоголя
- В Приморье сотрудница банка похитила крупную сумму у клиентов-пенсионеров
Новости раздела
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
- Птицефабрика в Приморье уничтожит все поголовье кур из-за эпидемии вируса
- "Приморские партизаны" прикинулись идейными
- Генпрокуратура: ТОРы в Приморье развиваются только на словах
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске
- Московский суд изучит телефонные разговоры Игоря Пушкарева
- Напротив низководного моста в районе Де Фриза бушевал пожар
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"