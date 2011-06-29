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Не гуляйте, дети, в комендантский час!

29 Июня 2011, 15:56 | Приморье

За нарушение так называемого «комендантского часа» в Арсеньеве с начала года привлечено к административной ответственности 9 родителей несовершеннолетних в возрасте до 16 лет – эти ребята находились в общественных местах города после 23 часов без сопровождения взрослых.

Как рассказала ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Арсеньевского городского округа Е. Ворогушина, родители несовершеннолетних привлекаются к административной ответственности по Закону Приморского края № 44-КЗ от 5 марта 2007 года «Об административных правонарушениях в Приморском крае».

Члены комиссии по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками полиции участвуют в патрулировании улиц города в ночное время для выявления несовершеннолетних, нарушающих так называемый «комендантский час». Эти мероприятия проводятся в рамках всероссийской межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», которая «стартовала» в городе 15 мая года и продлится до 1 октября. Цель таких рейдов - выявление фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями, законными представителями или лицами их заменяющими, принятие по данным фактам мер в соответствии с действующим законодательством.

Только в июне за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию своих несовершеннолетних детей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ было привлечено 8 родителей. Всего с начала года членами комиссии рассмотрено 67 административных материалов по данной статье.

Автор: Татьяна Курочкина
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