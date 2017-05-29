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В Приморье вертолет не долетел до пункта назначения
Причиной ЧП стал отказ двигателя
Вертолет Ми-8 компании «Дальнереченск Авиа», выполнявший полет по маршруту село Охотничий – Дальнереченск в субботу, совершил вынужденную посадку. На борту находились три члена экипажа и девять пассажиров. По сообщениям СМИ, на борту находились экс-губернатор Сергей ДАРЬКИН и экс-прокурор края Валерий ВАСИЛЕНКО.
С места аварии людей авиацией эвакуировали в Дальнереченск.
В результате авиационного инцидента, произошедего в районе 19.00 местного времени, травмы получил один пассажир воздушного судна. В настоящее время уточняется степень тяжести вреда здоровью.
Досье «Золотого Рога»: Авиакомпания «Дальнереченск Авиа» создана в 1995 году в Хабаровске. Выполняет вертолетные услуги и авиационные работы на Дальнем Востоке.
В рамках процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, установить причины жесткой посадки вертолета. Также по указанию Дальневосточного транспортного прокурора транспортные прокуроры проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото с сайта "Дальнереченск Авиа".
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