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В Приморье вертолет не долетел до пункта назначения

29 Мая 2017, 07:39 | Приморье

Причиной ЧП стал отказ двигателя

Вертолет Ми-8 компании «Дальнереченск Авиа», выполнявший полет по маршруту село Охотничий – Дальнереченск в субботу, совершил вынужденную посадку. На борту находились три члена экипажа и девять пассажиров. По сообщениям СМИ, на борту находились экс-губернатор Сергей ДАРЬКИН и экс-прокурор края Валерий ВАСИЛЕНКО.

С места аварии людей авиацией эвакуировали в Дальнереченск.

В результате авиационного инцидента, произошедего в районе 19.00 местного времени, травмы получил один пассажир воздушного судна. В настоящее время уточняется степень тяжести вреда здоровью.

Досье «Золотого Рога»: Авиакомпания «Дальнереченск Авиа» создана в 1995 году в Хабаровске. Выполняет вертолетные услуги и авиационные работы на Дальнем Востоке.

В рамках процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, установить причины жесткой посадки вертолета. Также по указанию Дальневосточного транспортного прокурора транспортные прокуроры проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта "Дальнереченск Авиа".

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Теги: вертолет  инцидент  авиация 



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