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Приморские рыбаки выловили сетями морскую мину

29 Мая 2015, 14:35 | Приморье

В ночь с 27 на 28 мая 2015 года рыболовный сейнер (РС) «Таймень», принадлежащий группе компаний «Доброфлот», осуществлял прибрежный промысел в районе Находки Приморского края. 28 мая РС подошел к пирсу №3 берегового завода ГК «Доброфлот» в поселке Южно-Морском для сдачи рыбы, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе компании.

В ходе выгрузки улова около 12-00 по владивостокскому времени экипаж судна обнаружил в бункере среди выловленной рыбы металлический предмет, напоминающий морскую мину.

Экипаж РС «Таймень» был эвакуирован, на место происшествия вызваны специальные службы. Место события оцеплено. Жертв, пострадавших и материального ущерба от происшествия на данный момент нет. Саперы увезли "улов" на экспертизу.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: бомба  рыбодобыча  приморье  рыба  рыбная отрасль  доброфлот  происшествия 



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Комментарии

  • дейта09:45, 30.05.2015#

    Кажись, это не морская мина. Это речная мина или морская бомба

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