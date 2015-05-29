Приморские рыбаки выловили сетями морскую мину

В ночь с 27 на 28 мая 2015 года рыболовный сейнер (РС) «Таймень», принадлежащий группе компаний «Доброфлот», осуществлял прибрежный промысел в районе Находки Приморского края. 28 мая РС подошел к пирсу №3 берегового завода ГК «Доброфлот» в поселке Южно-Морском для сдачи рыбы, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе компании.

В ходе выгрузки улова около 12-00 по владивостокскому времени экипаж судна обнаружил в бункере среди выловленной рыбы металлический предмет, напоминающий морскую мину.

Экипаж РС «Таймень» был эвакуирован, на место происшествия вызваны специальные службы. Место события оцеплено. Жертв, пострадавших и материального ущерба от происшествия на данный момент нет. Саперы увезли "улов" на экспертизу.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



