Во Владивостоке двое высокопоставленных сотрудников таможни подозреваются в жестоком избиении свидетеля

Дальневосточным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России по факту избиения гражданина в служебном помещении Дальневосточной оперативной таможни Федеральной таможенной службы России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

По версии следствия, в ночь с 23 на 24 мая 2013 года и.о. заместителя начальника ДВОТ и его подчиненный в служебном помещении ДВОТ жестоко избили 22-летнего жителя Приморского края, являющегося свидетелем по уголовному делу. С целью получения необходимых показаний таможенники нанесли по телу молодого человека множество ударов руками, ногами и палкой. Кроме того, били головой об стены и пол помещения.

Избитый обратился к следователям, после чего было принято решение о возбуждении уголовного дела.

В настоящий момент и.о. заместителя начальника таможни задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. При установлении места нахождения второго сотрудника таможни он также будет задержан.

Следует отметить, что со стороны руководства ДВОТ оказывалось противодействие в проведении следственных действий, направленных на сбор доказательств. В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц таможенной службы.

Расследование дела продолжается, сообщила ZRPRESS.Ru Наталья Салкина, официальный представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.