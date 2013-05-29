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Во Владивостоке двое высокопоставленных сотрудников таможни подозреваются в жестоком избиении свидетеля

29 Мая 2013, 12:50 | Приморье

Дальневосточным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России по факту избиения гражданина в служебном помещении Дальневосточной оперативной таможни Федеральной таможенной службы России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

По версии следствия, в ночь с 23 на 24 мая 2013 года и.о. заместителя начальника ДВОТ и его подчиненный в служебном помещении ДВОТ жестоко избили 22-летнего жителя Приморского края, являющегося свидетелем по уголовному делу. С целью получения необходимых показаний таможенники нанесли по телу молодого человека множество ударов руками, ногами и палкой. Кроме того, били головой об стены и пол помещения.

Избитый обратился к следователям, после чего было принято решение о возбуждении уголовного дела.

В настоящий момент и.о. заместителя начальника таможни задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. При установлении места нахождения второго сотрудника таможни он также будет задержан.

Следует отметить, что со стороны руководства ДВОТ оказывалось противодействие в  проведении следственных действий, направленных на сбор доказательств. В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц таможенной службы.

Расследование дела продолжается, сообщила ZRPRESS.Ru Наталья Салкина, официальный представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор:
Теги: Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР  таможня  уголовное дело  ДВОТ 



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Комментарии

  • Псевдоним13:50, 29.05.2013#

    Странно как-то. ДВОТ это не СК, они же людей не задерживают.

  • Псевдоним13:56, 29.05.2013#

    не там тоже есть и оперативный отдел и дознаватели так что читайте упк РФ там расписано кто какими преступлениями занмается. . . задерживают и допрашивают да

  • Татьяна14:07, 29.05.2013#

    Ну ничего себе. . . Наверное, начальник оперативной таможни тут же от стыда в отставку подаст? Он же их на работу принимал, да и их главный кадровик тоже. Это позор!

  • Псевдоним15:05, 29.05.2013#

    Это и был начальник

  • Вельможа14:20, 29.05.2013#

    На зону их! Там пятушками запоют!

  • Псевдоним15:51, 29.05.2013#

    стакой погремухой "вельможа" - ты там сам быстро запоешь

  • Псевдоним14:53, 29.05.2013#

    вот тебе и руководители, а как тогда себя ведут низшие чины? безнаказанность, вседозволенность. таможня постоянно мелькает в криминальных сводках. а ведь мы их содержим

  • Псевдоним09:12, 30.05.2013#

    Ага особенно ты, школьникам официальных зарплат не положено получать. А с серых зарплат в конвертиках некто и не платит соответственно. Но для вида надо поныть, что я же содержу всех!

  • Виктория18:30, 10.06.2013#

    Надо же как все "красиво" выставляется. . . . А как "запоет" народ, когда он знает, что двое высокопоставленных сотрудников таможни которые подозреваются в жестоком избиении свидетеля, на самом деле выполняли свои права и обязанности. . . что свидетель-не просто свидетель, а наркоман со стажем, что передавал и сам перевозил большие дозы "товара". . . . что это он сам в приступе белой горячки бился головой о стену. . . . . Ах да, и что у него крыша хорошая. . . . Мамочка, папочка. . . и плюс еще пара "ангелов хранителей", которые не дают ЧЕСТНОЙ информации просочится в СМИ

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