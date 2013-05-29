В Приморском крае китайцы обрабатывают сельхозпосадки запрещенными пестицидами

В Приморском крае сельскохозяйственные рабочие из Китая для обработок сельхозпосадок использовали запрещенные для применения на территории России пестициды. Возбуждено дело об административном правонарушении, пестициды исключены из оборота.

В ходе проверки, проведенной совместно ФСБ России по Приморскому краю и Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, неподалёку от села Ляличи Михайловского района Приморья было обнаружено применение для обработок овощных культур и хранение 120 килограммов запрещенных пестицидов иностранного производства.

Так, на крупном тепличном полевом стане проверяющими были обнаружены пестициды производства Китая, не внесенные в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Работали на этом полевом стане только граждане Китайской Народной Республики, хотя земля принадлежит крупному приморскому сельскохозяйственному предприятию.

Прибыв в построенный рабочими из Китая тепличный комплекс сотрудники Россельхознадзора и ФСБ сразу же обнаружили опрыскиватели, заправленные химическими реагентами. Рядом с ними были разбросаны упаковки от пестицидов, с нанесенными на них надписями на китайском языке.

Здесь же, между картофельным полем и теплицами, проверяющими был обнаружен потайной схрон, в котором находилось 120 килограммов различных химических препаратов производства Китая, также запрещенных к применению на территории России. То, что часть упаковок и бутылок с запрещенными препаратами была пуста наполовину или полностью свидетельствует, что данные вещества активно применялись для обработок посадок овощей.

По самым скромным оценкам, обнаруженных препаратов хватило бы на обработку посевов на площади не менее 120 гектаров, что является довольно крупным для сельского хозяйства размером сельхозпосадок.

В настоящее время, помимо исключения из оборота запрещённых химических препаратов и возбуждения в отношении приморского сельхозпредприятия административного дела, инспекторами Россельхознадзора в теплицах отобраны пробы почвы, которые переданы в Приморскую межобластную ветеринарную лабораторию Россельхознадзора (г. Уссурийск) для определения уровня содержания в них остаточного количества химических веществ.

Как неоднократно сообщалось в прошлом году, в ходе анализов образцов почвы, отобранных как в теплицах, так и на полях, обрабатываемых овощеводами из КНР, специалистами ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» регулярно выявлялись значительные превышения содержания в почвах действующих веществ пестицидов и агрохимикатов. В отдельных случаях содержание химикатов превышало норму в 10 и более раз.

Причём, наличие в теплицах и на полях рабочих из Китая как раз и объясняет многократные превышения предельно допустимых концентраций химических элементов в почвах. Дело в том, что рабочие из КНР, несмотря на то, что никто из них не имеет агротехнического образования, не имея в своём составе ни одного агронома, применяют пестициды так сказать «на глазок». В результате, входящие в состав пестицидов и агрохимикатов химические элементы накапливаются в почве, многократно превышая предельно допустимый уровень, и через корневую систему растений оказываются в выращиваемой продукции, а затем, соответственно, на столе потребителей, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.