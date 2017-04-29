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Северокорейская ракета взорвалась в воздухе через несколько секунд после старта

29 Апреля 2017, 08:00 | Приморье

Превышения радиационного фона в Приморье не отмечено

Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты из района в провинции Пхёнан-Намдо, испытание прошло неудачно.

«КНДР осуществила пуск неопознанного объекта в районе Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо сегодня утром» - приводит агентство Ренхап заявление южнокорейского объединенного комитета начальников штабов.

По данным военных, пуск был произведен около 05.30 по местному времени (23.30 пятницы мск). Эксперты считают, что ракета взорвалась через несколько секунд после старта.

В ПримГидромете заявили, что во Владивостоке и Хасанском районе (граничит с КНДР по реке Туманная) превышения радиационного фона не зафиксировано.

Военные США подтверждают, что Северная Корея осуществила запуск ракеты, и она упала в воду у побережья Японии.

Ранее глава МИД Китая Ван И выступил с возражениями против размещения американской системы ПРО THAAD на южнокорейской территории. «Китай решительно против развертывания систем ПРО THAAD. Это серьезная угроза безопасности Китая и других стран региона», - заявил он, выступая на заседании СБ ООН по КНДР.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото РИА "Новости"

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Теги: КНДР  запуск  ракета 



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