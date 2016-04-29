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Погода в Приморье 3 мая будет намного хуже, чем прогнозировалось изначально

29 Апреля 2016, 16:27 | Приморье

Это будет нечто - в крае приводятся в полную готовность все спасательные и технические службы

В Приморье 3 мая в связи с выходом из Китая активного циклона ожидается резкое ухудшение погоды. Причем, погода будет такой, что жителям края рекомендуется отложить поездки за пределы населенных пунктов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По информации краевого департамента гражданской защиты, на большей части края пройдут сильные дожди.

«Вечером 3 мая и ночью 4 мая местами пройдут очень сильные дожди с количеством осадков более 50 миллиметров за 12 часов и менее. В крае усилится ветер до 15-20 метров в секунду, на южном побережье порывами до 27-32 метров в секунду», – сообщили в ведомстве.

В связи с прогнозируемыми дождями, на реках ожидаются подъемы уровня воды на 0,5-1,5 метра, наиболее резкие на реках южных и западных районов края.

«Учитывая высокую водность рек, возможен выход воды на пойму рек Илистая, Спасовка, Кулешовка, Комиссаровка, малых рек бассейна реки Раздольная, Шкотовка, Артемовка, Партизанская, Арсеньевка, Уссури. На отдельных участках рек возможно достижение уровнем воды отметок неблагоприятного гидрологического явления, с подтоплением пониженных участков автодорог, сельхозугодий в поймах рек», – отметили специалисты.

В связи с непогодой все службы жизнеобеспечения края приведены в режим повышенной готовности. Пожарно-спасательными формированиями организовано дежурство на аварийно-опасных участках.

Специалисты краевого департамента гражданской защиты рекомендуют приморцам во время непогоды отложить поездки за пределы населённых пунктов, на отдых, охоту и рыбалку на период действия предупреждения.

Напомним, в Приморье действует телефон доверия ГУ МЧС по Приморскому краю: 8 (423) 239-99-99, куда можно обратиться с информацией о возможном подтоплении.

В случае чрезвычайной ситуации следует сообщать по телефону – 010.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Кубай  спасатель  ураган  непогода  метеорология  мсч  гражданская оборона  циклон  дождь 



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Комментарии

  • Псевдоним19:49, 30.04.2016#

    За мосты страшно

  • степа я степа09:58, 01.05.2016#

    В свое время Ю. М. Лужков быстро отучил своих "прогнозистов от погоды" которые постоянно объявляли повышенную готовность и получали бабки ни за что. И погода над Москвой стала нормальной. Пора бы и здесь Миклушевскому поближе познакомиться с "прогнозерами", что бы сберечь бюджетные денежки на более полезные дела.

  • nicalaulaulau16:08, 02.05.2016#

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