Пьяного водителя в Приморье сотрудники ДПС «догнали» двумя выстрелами

ПРИМОРЬЕ, 29 марта, ZRPRESS. В половине второго дня на пульт дежурного экипажа ДПС, несшего службу в районе села Николаевка Партизанского района Приморья, поступило сообщение о нарушении правил дорожного движения. Водитель автомобиля марки «Митсубиси Паджеро», двигаясь из Находки в направлении села Сергеевка, значительно превышал скорость.

Сотрудник полиции «встретили» лихача и подали ему сигнал об остановке транспортного средства, но водитель иномарки лишь сильнее надавил на педаль газа.

Полицейские принялись преследовать правонарушителя. В ответ на требования остановиться, доносившиеся из громкоговорителя, мужчина продолжал нестись по дороге, совершая маневры, опасные для себя самого и других участников дорожного движения. В течение некоторого времени погоня продолжалась. При этом нарушитель ПДД двигался буквально зигзагами, перемещаясь от одного края дороги к другому.

После того как устные доводы не возымели никаких действий со стороны нарушителя, полицейские применили табельное оружие. Два из четырех произведенных на предельной скорости выстрела достигли цели: у иномарки были пробиты переднее и заднее левые колеса. Только тогда водитель «Митсубиси» остановился и вышел из машины. Его состояние вполне объясняло смелость, с которой он вел себя на дороге. Задержанный был настолько пьян, что не смог ответить ни на один вопрос стражей порядка. Спустя несколько часов в отделе внутренних дел мужчина немного протрезвел и вступил в диалог с полицейскими. Свой рьяный уход от погони задержанный объяснил просто: «Уезжал, потому что не хотел, чтобы у меня забрали права». Позднее было установлено, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Вскоре по совокупности нарушений, допущенных жителем Приморья в тот день, суд определит любителю скорости меру наказания.

«Золотой Рог».