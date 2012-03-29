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Прокуратура Приморья отреагировала на публикацию об экологической катастрофе
ПРИМОРЬЕ, 29 марта, ZRPRESS. Прокуратура Приморского края начала проверку по факту публикации ИА "Приморье 24".
Сообщение об экологической катастрофе на оборонном заводе в Большом Камне было опубликовано 28 марта. Большекаменцы, работающие на судостроительном заводе "Звезда", обнаружили в заводской бухте настоящее кладбище морских обитателей. Жители Большого Камня подозревают, что причиной массовой гибели морской живности стал слив радиоактивных отходов с полуразобранной атомной подлодки.
Как сообщила ИА "Приморье24" помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, органами природоохранной прокуратуры организована проверка сведений об экологическом бедствии в акватории бухты оборонного предприятия в Большом Камне. Результаты будут сообщены через 10 дней.
«Золотой Рог».
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