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Приморский банк на выходных обокрали на миллионы рублей
В ночь с пятницы на субботу, 28 января, преступники произвели снятие крупных сумм наличности со счетов банка «Приморье». Мошенники с помощью имитированных банком карт провели ряд операций, незаконно получив десятки миллионов рублей. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на VL.Ru.
По информации в правоохранительных органах, в полицию поступило заявление от руководства финансового учреждения о том, что хищение денежных средств со счетов банка началось около 04.00 в субботу, 28 января. Преступники провели более 50 операций в банкоматах по снятию крупных сумм, а также переводили деньги на другие счета для последующего обналичивания.
По предварительным данным, общий ущерб от действий мошенников превысил 50 миллионов рублей. Сотрудники полиции и служба безопасности банка «Приморье» устанавливают личности подозреваемых в преступлении.
Как сообщили в банке «Приморье», целью мошенников были деньги банка, а не личные средства клиентов, поэтому никто из вкладчиков учреждения не пострадал от действий злоумышленников. По факту случившегося руководством и сотрудниками банка «Приморье» проводится тщательна проверка.
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