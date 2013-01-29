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Представители компании "Восток-1" опровергли информацию об обысках
Во Владивостоке 29 января представитель компании «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ, опроверг информацию об обысках в офисе и информацию о том, что иностранные граждане находились на борту судна нелегально.
По словам представителя компании сейчас главная задача завершить спасательную операцию, после чего специальная комиссия даст экспертное заключение о причинах трагедии.
Напомним, что 27 января 2013 года с судна КП «Шанс 101» с 30-ю членами экипажа на борту не поступило суточное судовое донесение (ССД). После того, как связь не удалось установить, были уведомлены соответствующие органы и службы, также запрошена помощь у Морского спасательно-координационного центра.
«Я бы не стал сейчас комментировать версии кораблекрушения, этим должна заниматься специальная комиссия. Но как только судно не вышло на связь, был развернут аварийный штаб ЗАО «РК «Восток-1». Руководство компании сняло с промысла и направило в район пропажи КП «Шанс 101» четыре судна предприятия. Также к поиску привлечена спасательная авиация (самолет АН-26). Обозначенный район поиска составил 5 000 кв.км. Спустя 10 часов поиска судно КП «Шанс 101» было обнаружено в опрокинутом состоянии, позже были обнаружены люди на спасательных плотах - рассказал «ЗР» Александр Передня. – На сегодня состояние спасённых моряков удовлетворительное. Само судно было технически исправно, в апреле 2012 года прошло межрейсовый ремонт, имело действующие класс Росморрегистра (дата последнего освидетельствования – 04.04.2012 года). Судно оснащено всем необходимым спасательным и сигнальным оборудованием. В связи с тем, что судно после опрокидывания оставалось на плаву автоматические средства оповещения не сработали. Капитан и экипаж совершили на судне не один рейс, знали его, имели соответствующий опыт работы. Все иностранные граждане были профессиональными моряками и работали по официальным трудовым договорам. Что касается компенсации пострадавшим и погибшим, то судно и ответственность застрахована в компании Ингострах».
Список спасённых российских членов экипажа КП "Шанс-101":
Павлов Владимир Анатольевич (капитан)
Зверев Алексей Анатольевич (ст. пом. Капитана)
Бессмертный Игорь Михайлович (пом. капитана по р/э)
Черепов Тимофей Сергеевич (2-й механик)
Сосин Руслан Владимирович (3-й механик)
Белоноженко Олег Сергеевич (реф.механик)
Иванов Николай Тимофеевич (ст. мастер добычи)
Красников Дмитрий Андреевич (боцман)
Лаптиев Андрей Александрович (матрос 1-го класса)
Евдокимов Андрей Павлович (матрос 1 класса)
Котов Николай Васильевич (матрос)
Индонезийские матросы:
Nurhasim, Ferry Septianto, Abdul Muhamad Muksin, Karjana
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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