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Представители компании "Восток-1" опровергли информацию об обысках

29 Января 2013, 16:33 | Приморье

Во Владивостоке 29 января представитель компании «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ, опроверг информацию об обысках в офисе и информацию о том, что иностранные граждане находились на борту судна нелегально.

По словам представителя компании сейчас главная задача завершить спасательную операцию, после чего специальная комиссия даст экспертное заключение о причинах трагедии.

Напомним, что 27 января 2013 года с судна КП «Шанс 101» с 30-ю членами экипажа на борту не поступило суточное судовое донесение (ССД). После того, как связь не удалось установить, были уведомлены соответствующие органы и службы, также запрошена помощь у Морского спасательно-координационного центра.

«Я бы не стал сейчас комментировать версии кораблекрушения, этим должна заниматься специальная комиссия. Но как только судно не вышло на связь, был развернут аварийный штаб ЗАО «РК «Восток-1». Руководство компании сняло с промысла и направило в район пропажи КП «Шанс 101»  четыре судна предприятия. Также к поиску привлечена спасательная авиация (самолет АН-26).  Обозначенный район поиска составил 5 000 кв.км. Спустя 10 часов поиска судно КП «Шанс 101» было обнаружено в опрокинутом состоянии, позже были обнаружены люди на спасательных плотах - рассказал «ЗР» Александр Передня. – На сегодня состояние спасённых моряков удовлетворительное. Само судно было технически исправно, в апреле 2012 года прошло межрейсовый ремонт, имело действующие класс Росморрегистра (дата последнего освидетельствования – 04.04.2012 года). Судно оснащено всем необходимым спасательным и сигнальным оборудованием. В связи с тем, что судно после опрокидывания оставалось на плаву автоматические средства оповещения не сработали. Капитан и экипаж совершили на судне не один рейс, знали его, имели соответствующий опыт работы. Все иностранные граждане были профессиональными моряками и работали по официальным трудовым договорам. Что касается компенсации пострадавшим и погибшим, то судно и ответственность застрахована в компании Ингострах».

Список спасённых российских членов экипажа  КП "Шанс-101":

Павлов Владимир Анатольевич (капитан)

Зверев Алексей Анатольевич (ст. пом. Капитана)

Бессмертный  Игорь Михайлович (пом. капитана по р/э)

Черепов Тимофей Сергеевич (2-й механик)

Сосин Руслан Владимирович (3-й механик)

Белоноженко Олег Сергеевич (реф.механик)

Иванов Николай Тимофеевич (ст. мастер добычи)

Красников Дмитрий Андреевич (боцман)

Лаптиев Андрей Александрович (матрос 1-го класса)

Евдокимов Андрей Павлович (матрос 1 класса)

Котов Николай Васильевич (матрос)

Индонезийские матросы:

Nurhasim, Ferry Septianto,  Abdul Muhamad Muksin, Karjana

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: обыски  Восток-1  Александр Передня  прои 



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Комментарии

  • 1234501:08, 30.01.2013#

    Здоровья морякам! Поправляйтесь.

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