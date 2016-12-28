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Организаторам фирмы по "взрослому" досугу вынесен приговор во Владивостоке

28 Декабря 2016, 18:37 | Приморье

В фирме работали и несовершеннолетние девушки, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В январе 2013 года жительница Приморья для реализации преступного умысла, направленного на вовлечение в занятие проституцией лиц женского пола, в том числе несовершеннолетних, а также организацию занятия проституцией другими лицами, создала организованную группу, в которую были вовлечены три ее приятельницы. Еще две фигурантки по настоящему делу предоставляли помещения для занятия проституцией.

С целью реализации задуманного была специально создана фирма досуга «Эсмеральда», в которую принимались девушки, проходившие специальный отбор. Возраст девушек, которых отбирали в фирму, варьировал от 16 до 30 лет. Все они преимущественно проживали в деревнях и селах.

Преступная группа характеризовалась устойчивостью, распределением ролей между ее членами. Всех их объединял единый умысел получать незаконный доход при отсутствии официальной занятости.

Организатор группы распределила роли между ее участницами. Одна из них являлась диспетчером, в обязанности которой входил обзвон всех заведений, желающих воспользоваться услугами фирмы досуга, ведение учета фактически отработанного девушками времени, подсчет и выдача денежных средств за смену. Две фигурантки выполняли роли водителей.

Всего за период деятельности преступной группы (до мая 2014 года) было вовлечено не менее 17 девушек, в том числе несовершеннолетних.

Первомайским районным судом г. Владивостока вынесен приговор шести местным жительницам, которые осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 240 УК РФ, вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой, в отношении несовершеннолетнего, п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ, деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией, совершенные с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних.

Суд согласился с доводами государственного обвинителя и признал всех подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Организатора группы суд приговорил за содеянное к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, остальным фигуранткам суд назначил условное лишение свободы на различные сроки.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: проституция  досуг  прокуратура  УК 



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