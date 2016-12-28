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Приморцам перед Новым годом рассказали, как отличить контрафактный алкоголь от настоящего
Здравствуйте! На официальном сайте администрации Приморского края в прямом эфире начинается онлайн-конференция с директором департамента лицензирования и торговли Еленой Коваль. В ходе онлайн-конференции Елена Коваль расскажет, как проверить легальность алкогольной продукции, а также о мерах безопасности при использовании пиротехнических изделий.
– Елена Борисовна, в преддверие новогодних праздников большинство приморцев будут покупать алкогольные напитки для праздничного стола. Но как отличить контрафактный алкоголь от настоящего?
– На легально произведенную продукцию продавец по первому требованию покупателя обязан представить товаросопроводительные документы: товарно-транспортную накладную (ТТН), справку к ТТН (для алкогольной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или странах Таможенного Союза), или справку к таможенной декларации (для импортной продукции).
Каждая бутылка алкогольной продукции должна быть снабжена федеральной специальной или акцизной маркой со штрих кодом, где зашифрована полная информация о напитке – производитель, объем, дата выпуска, крепость и т.д. Эта информация вносится в Единую государственную информационную систему оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) непосредственно производителем (или импортером, при ввозе на территорию РФ), а затем передвижение продукции фиксируется всеми торговыми организациями, вплоть до продажи конечным покупателям.
При продаже алкогольной продукции в розничной сети этот факт фиксируется в системе путем сканирования кода – информация передается на сервер Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, где ведется онлайн-учет. Также, обращаем внимание, если алкогольная продукция легальная, для покупателя печатается чек с QR кодом.
В электронной базе ЕГАИС имеются все сведения о легально произведенной алкогольной продукции. Если сведения о реализуемой в розничной торговли алкогольной продукции не зафиксированы в ЕГАИС, то чек с QR кодом не будет распечатан, а информация о попытке продажи нелегальной алкогольной продукции сразу поступит в Росалкогольргулирование.
Кроме того, у легальной алкогольной продукции этикетка и контрэтикетка наклеены ровно, колпачок не прокручивается. Содержимое бутылки без посторонних включений.
– Где можно покупать алкоголь?
– Алкоголь, в том числе и слабоалкогольные напитки в розничной торговле могут продавать только организации, имеющие лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. Продавец обязан предоставить информацию о номере и сроке действия лицензии, а также об органе, ее выдавшем. Указанная информация размещается в удобных для ознакомления покупателя местах.
Что касается пива, пивных напитков сидра, пуарэ и медовухи могут продавать и компании, и индивидуальные предприниматели.
В соответствии с законодательством торговые точки, в которых реализуется алкогольная продукция, должны быть стационарными. Таким образом, ни с рук, лотков, киосков или через сеть Интернет, а также иным способом продавать алкогольную продукцию запрещено.
– Какая минимальная цена на настоящий алкоголь?
В соответствии с приказом Министерства финансов РФ установлены следующие минимальные цены, не ниже которых должна осуществляться розничная продажа алкогольной продукции объемом 0,5 литра готовой продукции и розничная продажа игристого вина (шампанского) объемом 0,7 литра:
– водка, ликероводочная и другая алкогольная продукция (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллята) крепостью 40% – 190 рублей;
– бренди и другая алкогольная продукция, произведенная из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллята – 293 рубля;
– коньяк – 322 рубля;
– игристое вино (шампанское) – 164 рубля.
– Все страну всколыхнула новость о массовом отравлении в Иркутске «Боярышником». Расскажите, как не отравиться метанолом?
– Метанол – это сильнейший яд, который по внешнему виду и запаху невозможно отличить от этилового (питьевого) спирта. Визуально или по запаху отличить этиловый спирт от метилового невозможно. Если по каким-то причинам у вас возникло подозрение, что алкоголь поддельный – попробуйте проверить его в домашних условиях:
– если поджечь крепкий напиток на основе этилового спирта, то он должен гореть синим пламенем, в то время как горящий метанол имеет зеленый цвет;
– если напиток прозрачный — бросьте в бутылку маленький кусочек сырого картофеля: в техническом спирте он приобретет розовый оттенок, а в водке останется белым;
– если накалить на огне медную проволоку и опустить ее в жидкость, то метанол выдаст себя неприятным резким запахом формальдегида. Этиловый спирт при таком тесте не пахнет вовсе.
Самым разумным будет отказаться от дегустации в любом сомнительном случае, даже если ваши химические эксперименты не выявили ничего подозрительного.
– В новогодние праздники жители края также запасаются пиротехникой. Какие меры безопасности нужно принимать при использовании пиротехнических изделий?
- Для безопасности рекомендуем приобретать пиротехнические изделия в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, в которых созданы надлежащие условия хранения, исключается попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
Пиротехнические изделия запрещается применять с нарушениями требований руководства по эксплуатации. Перед использованием пиротехнического изделия необходимо в обязательном порядке ознакомиться с данными требованиями, которые обычно размещаются на упаковке изделия либо на листе-вкладыше.
Особое внимание и осторожность необходимо проявить при использовании пиротехники в присутствии детей. Ни в коем случае нельзя самостоятельно использовать пиротехнические изделия лицам моложе возраста, установленного производителем, который также указывается на упаковке изделия либо на листе – вкладыше.
Нельзя применять пиротехнику в зданиях и сооружениях, если это не разрешено руководством по эксплуатации. Использовать изделия кустарного изготовления, не имеющие подтверждения соответствия обязательным требованиям (сертификатов или деклараций о соответствия). Также, не рекомендуется использовать изделия с поврежденной упаковкой.
В случае пожара немедленно звоните в пожарную охрану по телефону «01» или в Единую дежурно-диспетчерскую службу – «112». До приезда пожарных необходимо незамедлительно организовать спасение людей, в первую очередь детей, и принять меры к самостоятельному тушению пожара.
– А как не попасться на подделку в огромном выборе пиротехнических изделий?
– Для того, чтобы избежать покупки фальсифицированных пиротехнических изделий, представляющих опасность для здоровья и жизни людей, и не испортить праздник себе и своим близким, при покупке пиротехнических изделий прежде всего убедитесь, что товар заводского изготовления. В случае возникновения сомнений, вы вправе потребовать у продавца сертификат соответствия (декларацию о соответствии) на приобретаемый товар, информацию по безопасному применению на русском языке.
Пиротехническое изделие считается фальсифицированным, если:
– на упаковке отсутствуют: наименование изделия, предупреждение об опасности и информация о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия, срок годности, условия хранения и способы утилизации, реквизиты производителя;
– название или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате соответствия (декларации о соответствии), не совпадают;
– копия сертификата соответствия (декларации о соответствии) не заверена подписью и оригинальной печатью органа, выдавшего сертификат, либо нотариуса или владельца сертификата;
– в сертификате соответствия (декларации о соответствии) не указан класс опасности.
В случае, если вам продали пиротехническое изделие, имеющее хотя бы один из перечисленных признаков, в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» можете смело вернуть его продавцу.
– Елена Борисовна, спасибо! Я благодарю Вас за участие в нашей конференции. Уверен, что эта полезная информация позволит приморцам хорошо и с радостью встретить Новый год!
Беседовал Руслан КО.
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пошла ты на хуй, всем известно как ты продаешь лицензии и акцизные марки чуркам, которые легально продают контрафакт