www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.67 р. 100 JPY: 51.59 р.
EUR: 63.49 р. 10 CNY: 87.23 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Экономика
Распечатать

Два жителя Хабаровска хотели продать шкуру амурского тигра за 600 тыс. рублей

28 Декабря 2016, 17:51 | Приморье

По факту попытки продажи шкуры было возбуждено уголовное дело, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

6 июля 2016 года четверо мужчин были задержаны сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю. Шкуру хищника, занесенного в Красную книгу, мужчины перевозили в багажнике иномарки. Позднее было установлено, что двое из них к преступлению отношения не имеют.

По данному факту было открыто уголовное дело, также был проведен ряд фоноскопических, биологических и других экспертиз, доказывающих вину задержанных, сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщили "Золотому Рогу" в Центре "Амурский тигр".

На допросах злоумышленники дали признательные показания. По их словам, продать шкуру они хотели за 600 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции в очередной раз подтвердили свою квалификацию, в короткие сроки завершив расследование, в ходе которого была установлена причастность к преступлению двух граждан, - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. - Зачастую следствию не удается установить причастность сообщников и под суд идет один человек, который берет всю вину на себя. Здесь своего рода прецедент, надеемся, что он закрепится на практике. Уверен, что суд разберется в данном деле и определит виновны ли граждане и, в случае доказанной вины, определит степень участия каждого. Характерно, что на этом сотрудники полиции не останавливаются – сейчас проводится расследование в отношении пока неизвестного гражданина, который убил тигра, шкуру которого пытались продать подсудимые».

По факту попытки продажи шкуры было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч.2 ст.35 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ). Отметим, что максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет лишение свободы на срок до семи лет.

Согласно заключению специалистов центра "Амурский тигр", тигренок погиб насильственной смертью, а значит, жертвой браконьеров могла стать и взрослая тигрица.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: амурский тигр  уголовное дело 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru