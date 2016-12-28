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Два жителя Хабаровска хотели продать шкуру амурского тигра за 600 тыс. рублей
По факту попытки продажи шкуры было возбуждено уголовное дело, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
6 июля 2016 года четверо мужчин были задержаны сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю. Шкуру хищника, занесенного в Красную книгу, мужчины перевозили в багажнике иномарки. Позднее было установлено, что двое из них к преступлению отношения не имеют.
По данному факту было открыто уголовное дело, также был проведен ряд фоноскопических, биологических и других экспертиз, доказывающих вину задержанных, сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщили "Золотому Рогу" в Центре "Амурский тигр".
На допросах злоумышленники дали признательные показания. По их словам, продать шкуру они хотели за 600 тыс. рублей.
«Сотрудники полиции в очередной раз подтвердили свою квалификацию, в короткие сроки завершив расследование, в ходе которого была установлена причастность к преступлению двух граждан, - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. - Зачастую следствию не удается установить причастность сообщников и под суд идет один человек, который берет всю вину на себя. Здесь своего рода прецедент, надеемся, что он закрепится на практике. Уверен, что суд разберется в данном деле и определит виновны ли граждане и, в случае доказанной вины, определит степень участия каждого. Характерно, что на этом сотрудники полиции не останавливаются – сейчас проводится расследование в отношении пока неизвестного гражданина, который убил тигра, шкуру которого пытались продать подсудимые».
По факту попытки продажи шкуры было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч.2 ст.35 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ). Отметим, что максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет лишение свободы на срок до семи лет.
Согласно заключению специалистов центра "Амурский тигр", тигренок погиб насильственной смертью, а значит, жертвой браконьеров могла стать и взрослая тигрица.
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