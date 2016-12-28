Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке полицейские изъяли у пассажира внедорожника героин
Теперь ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Находясь на маршруте патрулирования на улице Маковского, инспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомобиль марки Лексус. При проверке документов пассажир внедорожника стал заметно нервничать, чем вызвал подозрения.
В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили портфель, под подкладкой которого находился сверток с порошкообразным веществом.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Эксперт-криминалист изъял вещество и направил его на исследование.
Экспертиза показала, что изъятое является героином общей массой более 40 граммов.
По факту незаконного хранения наркотических веществ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ, незаконное приобретение, хранение перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в особо крупном размере.
Иван КРЫШАН.
Новости тематики
- Организаторам фирмы по "взрослому" досугу вынесен приговор во Владивостоке
- Два жителя Хабаровска хотели продать шкуру амурского тигра за 600 тыс. рублей
- Во Владивостоке полицейские изъяли у пассажира внедорожника героин
- В Приморье суд рассмотрит дело о манипуляциях с банковскими вкладами
- В Приморье составили портрет взяткодателя
- Судоходная компания "Павино" против Верховного Суда РФ
- Во Владивостоке руководителя потребительского кооператива за дачу взятки осудили на 2,5 года тюрьмы
- В Приморье жительница предстанет перед судом за мошенничество 6,5 млн рублей
- За регистрацию "фирмы-однодневки" перед судом предстанет жительница Владивостока
- Бывший сотрудник прокуратуры Приморского края сядет за решетку за передачу взятки
Новости раздела
- Организаторам фирмы по "взрослому" досугу вынесен приговор во Владивостоке
- Приморцам перед Новым годом рассказали, как отличить контрафактный алкоголь от настоящего
- Два жителя Хабаровска хотели продать шкуру амурского тигра за 600 тыс. рублей
- Во Владивостоке полицейские изъяли у пассажира внедорожника героин
- Выявить контрафактный алкоголь приморцам помогут смартфоны
- В Приморье будут судить директора управляющей компании за дачу взятки
- В Приморье вынесен приговор иностранцам за контрабанду наркотиков
- Полиция Владивостока задержала подозреваемых в нападении на гражданина КНР
- Силовики задержали очередного вице-губернатора Приморья
- В Приморье суд поместил несовершеннолетнего в специальное учреждение закрытого типа
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владивостоку простили без малого миллиард рублей долга
- Имя убитого в Турции российского посла Андрея Карлова будет присвоено Дальневосточному федеральному университету
- Банк жены Дарькина сворачивает программу "Мой дельфин"
- Корея отбивается от нелегальных трудовых мигрантов из Приморья
- В Приморье будут судить директора управляющей компании за дачу взятки
- Циклон, пришедший в Приморье, может обладать разрушительной силой
- В Приморье подал в отставку вице-губернатор
- Московские строители метро реконструируют тоннель во Владивостоке
- Губернатор Приморского края подведет итоги года
- "Приморские партизаны" могут вновь лишиться свободы