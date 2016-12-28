Во Владивостоке полицейские изъяли у пассажира внедорожника героин

Теперь ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Находясь на маршруте патрулирования на улице Маковского, инспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомобиль марки Лексус. При проверке документов пассажир внедорожника стал заметно нервничать, чем вызвал подозрения.

В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили портфель, под подкладкой которого находился сверток с порошкообразным веществом.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Эксперт-криминалист изъял вещество и направил его на исследование.

Экспертиза показала, что изъятое является героином общей массой более 40 граммов.

По факту незаконного хранения наркотических веществ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ, незаконное приобретение, хранение перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в особо крупном размере.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.