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Козлу Тимуру все-таки досталось от тигра Амура
Тигр Амур из приморского сафари-парка напомнил козлу Тимура, что он все-таки хищник. Так, на видео попал момент, когда Тимур, нарушил зону комфорта отдыхающей полосатой кошки за что моментально получил по носу тяжелой лапой. Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на видео из приморского сафари-парка, от удара козел отскочил на несколько метров.
Удар был не сильным, но достаточным для того, чтобы козел осознал свою ошибку и в дальнейшем соблюдал зону комфорта хищника. Отметим, что данный инцидент не нарушил общего хорошего отношения между соседями. Они, как и прежде, гуляют вместе. Вот только козел стал менее наглым.
Напомним, удивительная дружба амурского тигра и козла началась с того, что хищнику привели парнокопытного в качестве обеда, однако козел по какой-то причине оказался не съедобным.
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Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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неееееееееееет! не хочу про них никаких плохих новостей, только не это!!!