В Приморье уничтожили заражённую продукцию из Японии

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря, ZRPRESS. Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области не допущен ввоз в Россию из Японии заражённой растительной продукции. Продукция изъята и уничтожена.

При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля за ввозимой на территорию Приморского края продукцией растительного происхождения, специалистами Владивостокского фитосанитарного контрольного поста в партии прибывших из Японии через Аэропорт Владивосток веток вишни обнаружен карантинный для Российской Федерации организм, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Проведённые Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора лабораторные исследования подтвердили, что заражению карантинным объектом, которым является тутовая щитовка, подверглась вся партия веток вишни в количестве 100 штук.

По информации отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, к повреждаемым тутовой щитовкой растениям относятся смородина, крыжовник, яблоня, груша и другие семечковые и косточковые породы.