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Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста в Приморье
28 Октября 2018, 08:31 | Приморье
Олег Кожемяко оперативно прибыл на место происшествия и взял ситуацию под личный контроль
Прокуратура проверит исполнение законодательства по содержанию и обслуживанию рухнувшего в Приморье автомобильного моста. Ведомство также поставило на контроль ход и результаты расследования возбужденного следственными органами уголовного дела. Об этом сообщила деловой газете «Золотой Рог» старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.
"Накануне на пятом километре автодороги Осиновка - Рудная пристань в Михайловском районе произошло обрушение пролетов моста через реку Осиновка. По данному факту надзорное ведомство организовало проверку на предмет исполнения требований законодательства по содержанию и обслуживанию рухнувшего участка дороги", - сказала Телегина.
Она добавила, что надзорное ведомство также поставило на контроль ход и результаты расследования возбужденного следственными органами уголовного дела предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
Оперативно прибывший на место врио губернатора Олег Кожемяко прокомментировал ситуацию: «В трагедии с обрушением моста у Осиновки вчера погибла Виктория Приставко и ее маленькая дочь Кира. Это горе, которое не может оставить равнодушным никого. Мои глубокие соболезнования их родным, мы, конечно, окажем всю необходимую помощь маме и бабушке Виктории.
Сейчас известно, что вес фуры значительно превышал допустимую нагрузку моста. Ограничивающий знак перед мостом был. Расследование обстоятельств продолжается.
Но какими бы ни были выводы следователей, они не отменят ответственности властей за состояние мостов в Приморском крае. Будем добиваться усиления контроля большегрузов и ужесточения наказания за нарушение ограничений по весу транспорта».
По мнению главы, не стоит считать водителя основным виновником трагедии, здесь не обошлось и без надзорных органов, и чиновников, и властей. Он не снимает ответственности с них и призывает максимально объективно подойти к расследованию.
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