В Приморском крае раскрыта масштабная афера с контрабандой нефтепродуктов

В Приморском крае отделом дознания Находкинской таможни возбуждено уголовное дело в отношении руководителя крупной организации по ч. 1 ст. 188 УК РФ – контрабанда.

В Находкинскую таможню были поданы декларации на товар «топливо для судовых энергетических установок». В соответствии с поданными документами нефтепродукты вывозились за пределы таможенной территории Таможенного союза в адрес европейской компании. Отправителем товара значилось дочернее предприятие крупного нефтяного холдинга федерального значения.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками таможни установлено, что бункеровка танкеров, вывозящих за пределы таможенной территории нефть, прибывшую в порт отгрузки по маршруту «Восточная Сибирь - Тихий океан», была произведена не теми нефтепродуктами, которые были заявлены в таможенных декларациях.

Согласно предварительной экспертизе стоимость вывезенных нефтепродуктов составляет около 35 миллионов рублей, что является крупным размером для статьи 188 УК России (контрабанда).

Санкцией ч. 1 ст. 188 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Проводится расследование.