Во Владивостоке затонувшую стапель-палубу поднимут со дна бухты Диомид

Суд обязал АО «МСК «Востоктранссервис» поднять и убрать затонувшее имущество

Приморской транспортной прокуратурой в связи с затоплением 14.03.2018 стапель-палубы (плавучего понтона) в бухте Диомид залива Петра Великого Японского моря проанализировано исполнение требований водного законодательства, а также законодательства об охране окружающей среды и безопасности мореплавания на акватории морского порта Владивосток.

Установлено, что в нарушение ст. 55 Водного кодекса Российской Федерации допущена ненадлежащая техническая эксплуатация стапель-палубы, следствием которой явилось её затопление в бухте Диомид залива Петра Великого Японского моря, АО «МСК «Востоктранссервис» является ответственным лицом за возможное причинение ущерба морской среде нахождением стапель-палубы в водном объекте, так как фактически использует указанный объект. Непринятие указанным лицом мер по её подъёму и удалению приводит к загрязнению водного объекта, поскольку в результате коррозии её корпуса происходит выброс вредных веществ, создаёт угрозу возможного причинения ущерба иным судам, осуществляющим плавание в данном районе.

С целью устранения выявленных нарушений Приморским транспортным прокурором в Первореченский районный суд г. Владивостока к АО «МСК «Востоктранссервис» направлено исковое заявление об обязании поднять и удалить затонувшее имущество – стапель-палубу (плавучий понтон) из акватории бухты Диомид залива Петра Великого Японского моря в районе причала № 1, расположенного по ул. Калинина, 243, г. Владивосток, которое 04.09.2018 рассмотрено и удовлетворено.

В течение месяца с момента вступления решения в законную силу суд обязал АО «МСК «Востоктранссервис» поднять и удалить затонувшее имущество.