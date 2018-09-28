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Во Владивостоке затонувшую стапель-палубу поднимут со дна бухты Диомид
28 Сентября 2018, 12:03 | Приморье
Суд обязал АО «МСК «Востоктранссервис» поднять и убрать затонувшее имущество
Приморской транспортной прокуратурой в связи с затоплением 14.03.2018 стапель-палубы (плавучего понтона) в бухте Диомид залива Петра Великого Японского моря проанализировано исполнение требований водного законодательства, а также законодательства об охране окружающей среды и безопасности мореплавания на акватории морского порта Владивосток.
Установлено, что в нарушение ст. 55 Водного кодекса Российской Федерации допущена ненадлежащая техническая эксплуатация стапель-палубы, следствием которой явилось её затопление в бухте Диомид залива Петра Великого Японского моря, АО «МСК «Востоктранссервис» является ответственным лицом за возможное причинение ущерба морской среде нахождением стапель-палубы в водном объекте, так как фактически использует указанный объект. Непринятие указанным лицом мер по её подъёму и удалению приводит к загрязнению водного объекта, поскольку в результате коррозии её корпуса происходит выброс вредных веществ, создаёт угрозу возможного причинения ущерба иным судам, осуществляющим плавание в данном районе.
С целью устранения выявленных нарушений Приморским транспортным прокурором в Первореченский районный суд г. Владивостока к АО «МСК «Востоктранссервис» направлено исковое заявление об обязании поднять и удалить затонувшее имущество – стапель-палубу (плавучий понтон) из акватории бухты Диомид залива Петра Великого Японского моря в районе причала № 1, расположенного по ул. Калинина, 243, г. Владивосток, которое 04.09.2018 рассмотрено и удовлетворено.
В течение месяца с момента вступления решения в законную силу суд обязал АО «МСК «Востоктранссервис» поднять и удалить затонувшее имущество.
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Теги: суд востоктранссервис экология
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