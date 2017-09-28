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Приморская полиция просит помощи в розыске обвиняемого
28 Сентября 2017, 12:40 | Приморье
Мужчина сбежал из-под стражи, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В Арсеньеве из-под стражи сбежал мужчина 1988 года рождения. Полицейские подозревают его в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ кража.
«На розыск обвиняемого ориентирован личный состав полиции и войск Национальной гвардии», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Приметы разыскиваемого:
На вид около 30 лет, рост 168-170 см, на лице легкая небритость. Одет в спортивный костюм серого цвета, по бокам цветные вставки, кроссовки.
Полиция просит всех, кто располагает информацией, способствующей установлению местонахождения разыскиваемого, сообщить об этом в МВД России по телефону 102.
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