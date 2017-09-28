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Приморские пожарные спасли мужчину
Во время тушения пожарные использовали лестницу, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В среду, 27 сентября в 09.10 в пожарно-спасательную службу города Уссурийска поступило сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Советская.
«Через 3 минуты после поступления сообщения на месте происшествия уже работали пожарные расчеты. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе разведки пожарные установили очаг возгорания. Горели домашние вещи в квартире на пятом этаже жилого здания. В охваченном пламенем помещении находился мужчина, которого брандмейстеры незамедлительно вывели на улицу по лестничному маршу», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В 09.18 пожар был локализован, в 09.43– полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 2 кв. м. С огнем боролись 11 человек личного состава и 3 единицы техники.
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