Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье задержан мужчина, открывший стрельбу по бывшим родственникам
ПРИМОРЬЕ, 27 июля, ZRPRESS. На этой неделе в два часа ночи на пульт дежурного 16-го отдела полиции поступило сообщение 70-летнего местного жителя.
Мужчина сообщил, что несколько минут назад его бывший зять открыл стрельбу из ружья по дому, где проживает заявитель со своей дочерью.
К счастью, никто из жильцов не пострадал.
Сотрудники полиции в считанные минуты задержали подозреваемого в стрельбе. 40-летний житель этого же села, бывший супруг дочери потерпевшего, признался в содеянном.
В ходе проверки у дебошира было обнаружено и изъято самодельное, курковое огнестрельное ружье. В кабине грузовика, на котором подозреваемый приехал к дому бывшего родственника, был обнаружен и изъят боевой патрон.
Владелец изъятого пояснил, что 20 лет назад нашел ружье около реки и все это время хранил дома.
Оружие и патрон направлены на экспертизу.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Выясняются обстоятельства, толкнувшие подозреваемого на этот поступок. Согласно действующему законодательству, дебоширу может грозить до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
"Золотой Рог".
Новости тематики
- Начались восстановительные работы на участке трассы Артем - Находка
- В Приморье задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр
- Приморец устроился работать на государственную службу по поддельному диплому
- В Приморье продолжаются поиски пропавшего мальчика
- В Приморье появились качественные подделки денежных купюр
- Приморские спасатели перешли в режим повышенной готовности
- В Приморье задержали группу вымогателей
- В Приморье осудили иностранку за дачу взятки представителю власти
- Житель Владивостока за вознаграждение незаконно перевел за рубеж 30 миллионов рублей
- В Приморском крае закрыли детский сад
Новости раздела
- Начались восстановительные работы на участке трассы Артем - Находка
- В Приморье задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр
- Приморец устроился работать на государственную службу по поддельному диплому
- В Приморье продолжаются поиски пропавшего мальчика
- В Приморье появились качественные подделки денежных купюр
- Приморские спасатели перешли в режим повышенной готовности
- В Приморье задержали группу вымогателей
- В Приморье осудили иностранку за дачу взятки представителю власти
- Приморцы принесли России ущерб на 50 миллионов рублей
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам