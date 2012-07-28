В Приморье задержан мужчина, открывший стрельбу по бывшим родственникам

ПРИМОРЬЕ, 27 июля, ZRPRESS. На этой неделе в два часа ночи на пульт дежурного 16-го отдела полиции поступило сообщение 70-летнего местного жителя.

Мужчина сообщил, что несколько минут назад его бывший зять открыл стрельбу из ружья по дому, где проживает заявитель со своей дочерью.

К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Сотрудники полиции в считанные минуты задержали подозреваемого в стрельбе. 40-летний житель этого же села, бывший супруг дочери потерпевшего, признался в содеянном.

В ходе проверки у дебошира было обнаружено и изъято самодельное, курковое огнестрельное ружье. В кабине грузовика, на котором подозреваемый приехал к дому бывшего родственника, был обнаружен и изъят боевой патрон.

Владелец изъятого пояснил, что 20 лет назад нашел ружье около реки и все это время хранил дома.

Оружие и патрон направлены на экспертизу.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Выясняются обстоятельства, толкнувшие подозреваемого на этот поступок. Согласно действующему законодательству, дебоширу может грозить до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

"Золотой Рог".