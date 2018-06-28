На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей

Главный подозреваемый известен и даже задержан, но силовикам от этого не легче

Как показывают свежие данные, при строительстве крупнейшей российской судоверфи «Звезда» в Приморье было похищено не менее 7,5 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. «Установлено, что были похищены денежные средства, инвестируемые ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" в строительство верфи "Звезда-ДСМЕ"»,— сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что расследование ведется уже более четырех лет. Ключевой фигурант дела — бывший гендиректор ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС) Игорь Борбот — сейчас скрывается в США. Другого фигуранта — делового партнера господина Борбота Алексея Бойцова — депортировали в Россию, рассказал источник «Интерфакса». «Бойцов находится под стражей. Он признал свою вину в том, что за вознаграждение совершал незаконные банковские операции с денежными средствами, предназначенными для строительства верфи»,— отметил он.

Напомним, в апреле 2015 года вице-премьер России Юрий Трутнев сообщил, что идет расследование нескольких уголовных дел по фактам хищения более 4 млрд руб. при строительстве судоверфи «Звезда» в Приморье. Игоря Борбота позже заочно обвинили в России. В США его задерживали, но до сих пор так и не депортировали.