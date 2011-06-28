Экофонд незаконно разбогател на 98 млн рублей

Вступил в законную силу приговор в отношении начальника отдела экологии и природопользования администрации Находкинского городского округа Алексея ЧЕРНОВАЛОВА, признанного виновным в незаконном переводе более 98 млн рублей.

28 марта 2011 года Алексей Черновалов признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Суд также лишил его права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение двух лет.

Суд первой инстанции признал доказанным, что Черновалов организовал перечисление на счет некоммерческой организации «Территориальный экологический фонд Находки» денежных средств, поступающих в качестве оплаты восстановительной стоимости изъятых растительных природных ресурсов. Между тем, поступающие от граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц денежные средства подлежали к зачислению в бюджет Находкинского округа.

Согласно разработанной Черноваловым схеме желающим получить разрешение на изъятие растительных природных ресурсов, обратившимся с соответствующим заявлением в возглавляемый им отдел, выдавалась счет-фактура, где в качестве получателя денежных средств указывался «Территориальный экологический фонд Находки» и его банковские реквизиты.

Указанным способом должностное лицо совершило 21 преступление, от которых бюджету города причинен ущерб свыше 98 млн рублей. 16 июня 2011 года состоявшийся в отношении Черновалова приговор рассмотрен в кассационной инстанции и судебной коллегией по уголовным делам Приморского краевого суда оставлен без изменения.