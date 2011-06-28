Нашли террориста в Интернете

Дальнереченским городским судом вынесен приговор 20-летнему местному жителю, осужденному за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Как установлено в судебном заседании, в декабре 2009 года Александр МАЛЬШАКОВ с домашнего компьютера разместил в Интернете на форуме одного из сайтов статью, в которой, согласно выводам экспертов, имеются словосочетания и фразеологические обороты, содержащие призывы «к осуществлению террористической деятельности и направленные на вербовку и обучение террористов». С учетом полного признания вины, раскаяния в содеянном и смягчающего обстоятельства - явки с повинной - Мальшаков приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев.

Как отметила старший помощник прокурора края Елена ТЕЛЕГИНА, данное уголовное дело возбуждено по материалам Центра по противодействию экстремистской деятельности УВД по Приморскому краю.