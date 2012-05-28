Приморские приставы взялись за браконьерские снасти

ПРИМОРЬЕ, 28 мая, ZRPRESS. В соответствии с судебным решением, судебные приставы г. Большой Камень произвели конфискацию рыболовного снаряжения у лиц, занимающихся незаконным выловом морепродуктов.

Пять исполнительных документов об уничтожении 25 крабовых ловушек, 46 приспособлений для ловли креветок, 3 водолазных костюмов с комплектом для подводного плавания (ласты, перчатки, маски, водолазные ботинки и 5 кислородных баллонов) поступили на исполнение судебным приставам г. Большой Камень.

Браконьерское снаряжение было изъято у нарушителей закона инспекцией по рыбоохране при обнаружении незаконного вылова креветок и краба.

В ближайшее время конфискованное имущество будет передано в Росимущество для последующего уничтожения, сообщили «ЗР» в пресс-службе судебных приставов Приморья.

«Золотой Рог».