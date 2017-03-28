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В Приморье перед судом предстанут организаторы подпольного казино
Фигурантка дела в рамках сотрудничества «сдала» и своих соучастников, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Уссурийским городским прокурором утверждено обвинительное заключение и направлено в суд дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, незаконное проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, преступления совершены в период с мая по июнь 2016 года в г. Уссурийске.
Так, в нарушение Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», фигурантка с целью извлечения дохода осуществляла незаконную игорную деятельность в помещении, расположенном в районе ул. Некрасова, 52 в городе Уссурийске.
Женщина являлась администратор в этом игорном заведении, контролировала его работу, поступление и расходование денежных средств.
Посетителям заведения предоставлялись услуги доступа к интернет - ресурсам, содержащим программный контент, имитирующий игровые алгоритмы, аналогичные тем, которые используются в игорном оборудовании при проведении азартных игр (т.н. «игровых автоматах»).
При проведении оперативно-розыскных мероприятий по указанному адресу правоохранители обнаружили и изъяли порядка 175 тыс рублей, 25 системных блоков, посредством которых осуществлялась незаконная игорная деятельность.
В ходе предварительного следствия от обвиняемой поступило ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления.
Уссурийским городским прокурором вынесено постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
В рамках заключенного соглашения фигуранткой даны признательные показания по обстоятельствам расследуемого преступления, проведены очные ставки, в ходе которых изобличены соучастники преступления.
В результате оказанного содействия установлены организаторы проведения незаконных азартных игр, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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