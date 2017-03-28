В Приморье перед судом предстанут организаторы подпольного казино

Фигурантка дела в рамках сотрудничества «сдала» и своих соучастников, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Уссурийским городским прокурором утверждено обвинительное заключение и направлено в суд дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, незаконное проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, преступления совершены в период с мая по июнь 2016 года в г. Уссурийске.

Так, в нарушение Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», фигурантка с целью извлечения дохода осуществляла незаконную игорную деятельность в помещении, расположенном в районе ул. Некрасова, 52 в городе Уссурийске.

Женщина являлась администратор в этом игорном заведении, контролировала его работу, поступление и расходование денежных средств.

Посетителям заведения предоставлялись услуги доступа к интернет - ресурсам, содержащим программный контент, имитирующий игровые алгоритмы, аналогичные тем, которые используются в игорном оборудовании при проведении азартных игр (т.н. «игровых автоматах»).

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по указанному адресу правоохранители обнаружили и изъяли порядка 175 тыс рублей, 25 системных блоков, посредством которых осуществлялась незаконная игорная деятельность.

В ходе предварительного следствия от обвиняемой поступило ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления.

Уссурийским городским прокурором вынесено постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

В рамках заключенного соглашения фигуранткой даны признательные показания по обстоятельствам расследуемого преступления, проведены очные ставки, в ходе которых изобличены соучастники преступления.

В результате оказанного содействия установлены организаторы проведения незаконных азартных игр, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.

Иван КРЫШАН.