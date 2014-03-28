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Грабить и убивать в приморских поездах стали реже

28 Марта 2014, 10:42 | Приморье

В 2013 году количество преступлений на транспорте, совершенных на территории Приморского края, заметно сократилось. Хотя кражи и нанесение телесных повреждений имеют место быть, год от года они происходят реже. А вот гибель людей вследствие травматизма по-прежнему остается большой проблемой.

Данные статистики за 2013 год были озвучены заместителем начальника Владивостокского ЛУ МВД на транспорте Сергеем ПЕНДЮРОВЫМ в ходе отчета перед депутатами городской думы. По его словам, в регионе есть тенденция к снижению количества краж на объектах транспорта: если в 2012 году на сопровождаемых объектах транспорта было зафиксировано 276 таких случаев (раскрыто порядка 40%), то в 2013 году – уже 212 (раскрыто почти две трети). При этом кражи в электричках составили очень небольшую часть: в 2013 году их было всего 13 (раскрыто 10). 

Снизилось и количество убийств. В 2011 году на транспорте было совершено три убийства, в 2012 – два, в 2013 году – одно. Также зафиксировано два случая причинения тяжких телесных повреждений (на уровне 2012 года). К сожалению, куда чаще жители Приморья гибнут в результате несчастных случаев на объектах ЖД-транспорта. Так, в 2012 году в крае было зафиксировано 79 случаев травматизма, в том числе 24 – с летальным исходом. В 2013 году было 44 случая травматизма, в том числе 17 летальных.  

Одним из главных направлений работы транспортной полиции продолжает оставаться борьба с наркотраффиком. Силами владивостокского управления было выявлено три ОПГ, занимавшихся перевозкой наркотиков. Зафиксировано 133 факта изъятия наркотиков на объектах транспорта, причем в 14 случаях имел место сбыт наркотических средств. Приходилось транспортной полиции изымать и другие опасные вещи: пять единиц огнестрельного оружия и 113 боеприпасов. 

Стоит добавить, что представители владивостокского ЛУ МВД на транспорте внесли свой вклад и в безопасное проведение Олимпийских игр: 17 лучших сотрудников управления были командированы для обеспечения порядка в Сочи во время Олимпиады. Кроме того, в ноябре 2013 года силами управления было организовано сопровождение Огня 22-й зимней Олимпиады в специализированном поезде. 

Александр САЛКОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Александр Салков
Теги: поезд 



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