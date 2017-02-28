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В Приморье пожарные спасли двух человек
Погибших и пострадавших нет, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В понедельник, 27 февраля в 10.39 в пожарно-спасательную службу Надеждинского муниципального района поступила информация о пожаре. Заявитель сообщил, что в посёлке Новый на ул. Набережная горит частный дом.
Через 6 минут (в 10.44) огнеборцы были на месте происшествия и тушили огонь. Племенем были охвачены пристройка к дому и кровля. Из огня пожарные спасли двоих человек. Не пострадали расположенные вблизи объекты.
В 10.50 пожар был локализован, а в 14.19 пожар на общей площади 200 кв. м. – полностью ликвидирован. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 9 человек личного состава и 3 единицы техники.
Причины пожара устанавливают специалисты.
Иван КРЫШАН.
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