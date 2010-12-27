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Ребенок попал в руки шизофреника

27 Декабря 2010, 12:55 | Приморье

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти ребенка в результате применения к нему методов нетрадиционной медицины. 23 декабря прокурором Партизанского района утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд в отношении жительницы с.Сергеевка Партизанского района, от действий которых в июле 2010 года наступила смерть 4-х летнего мальчика.

Как установлено следствием, 10 июля, Со Дя Вор, находясь в своем доме, ввела в заблуждение родственников ребенка относительно своей способности произвести лечение методами нетрадиционной медицины и высказала им требование покинуть помещение для проведения сеанса лечения. Последние, поверив женщине, вышли на улицу. Со Дя Вор, используя беспомощное состояние мальчика, 2006 г.р. и невозможность в силу его малолетнего возраста оказания сопротивления, взяла его за руку, уложила на пол, после чего, схватила правой рукой за шею, с силой надавив на неё, и прижала потерпевшего лицом в пол, лишив его возможности вырваться от неё. Тем самым был ограничен доступ воздуха в легкие ребенка. В таком состоянии она удерживала мальчика не менее 6 минут. В соответствии с выводами комиссии экспертов такие действия Со Дя Вор привели к опасному для жизни состоянию – комбинированному типу механической асфиксии, т.е. насильственные действия привели к смерти по неосторожности.

Между тем, как сообщила старший помощник прокурора края Елена ТЕЛЕГИНА, в ходе предварительного следствия женщине назначена и проведена амбулаторная комплексная психолого-психиатрической судебная экспертиза Комиссия экспертов пришла к выводу о том, что последняя страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении с галлюцинаторно-бредовым синдромом. В настоящее время она не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими и нуждается в лечении в психиатрическом стационаре. Прокурором принято решение о направлении уголовного дела в суд для применения принудительного лечения.

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