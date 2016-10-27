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Во Владивостоке произошло ДТП между трамваем и автобусом
Авария случилась между остановками «Луговая» и «Поликлиника», сообщили Деловой газет «Золотой рог» в пресс-службе УМВД по Приморскому краю
В полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского транспорта. На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции.
По первым данным установлено, что маршрутный автобус №18 двигался со стороны улицы Луговая в направлении Карской. При повороте в районе дома №30 на улице Луговая водитель не убедился в безопасности маневра, в результате чего допустил столкновение с трамваем, который двигался в направлении площади Баляева.
На момент ДТП стаж вождения водителя маршрутного автобуса составил более 20 лет. Авария произошла в светлое время суток. Дорожное покрытие находится в удовлетворительном состоянии: асфальт сухой. Внешних факторов, которые могли бы спровоцировать ДТП, сотрудникам Госавтоинспекции не выявлено.
В результате удара пострадал пассажир автобуса: 11-летняя девочка получила ушиб плечевого сустава. Ей назначено амбулаторное лечение.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Иван КРЫШАН.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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