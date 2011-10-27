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В Приморье "слили" деньги, предназначенные на ремонт системы водоснабжения
В Приморье по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере использования бюджетных средств.
В ходе проведенной прокуратурой г. Находки (Приморский край) проверки выявлен факт нецелевого использования бюджетных средств, предназначенных на проведение капитального ремонта системы водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по ул. Мичурина в г. Находке.
Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Амарант-Сервис» перечислило в качестве оплаты другому обществу - ООО «Амарант» свыше 600 тыс. рублей за работы, которые фактически не выполнены, но указаны в акте выполненных работ. Оплата произведена за счет средств, выделенных из государственного и муниципального бюджетов.
Учитывая указанные обстоятельства, прокурор г. Находки направил материалы проверки в органы предварительного следствия в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. По итогам их рассмотрения, следователем ОМВД России по г. Находке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Расследование дела поставлено на контроль прокуратурой города Находки.
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