В Приморье "слили" деньги, предназначенные на ремонт системы водоснабжения

В Приморье по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере использования бюджетных средств.



В ходе проведенной прокуратурой г. Находки (Приморский край) проверки выявлен факт нецелевого использования бюджетных средств, предназначенных на проведение капитального ремонта системы водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по ул. Мичурина в г. Находке.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Амарант-Сервис» перечислило в качестве оплаты другому обществу - ООО «Амарант» свыше 600 тыс. рублей за работы, которые фактически не выполнены, но указаны в акте выполненных работ. Оплата произведена за счет средств, выделенных из государственного и муниципального бюджетов.

Учитывая указанные обстоятельства, прокурор г. Находки направил материалы проверки в органы предварительного следствия в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. По итогам их рассмотрения, следователем ОМВД России по г. Находке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Расследование дела поставлено на контроль прокуратурой города Находки.