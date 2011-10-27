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В Приморье приостановлена реализация крупной партии опасного импортного риса
Приморским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Россельхознадзора, забраковано 200 тонн рисовой крупы, поставленной в Приморье из Мьянмы. Вся партия рисовой крупы не соответствует российским требованиям безопасности и качества по показателям загрязнённости вредителями хлебных запасов.
Так, в ходе проведения государственного контроля качества и безопасности в отношении 200 тонн рисовой крупы, поступившей в порт Владивостока из Мьянмы в адрес одной из компаний г. Санкт-Петербурга, специалистами лаборатории Приморского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" установлено, что вся партия крупы рисовой не отвечает российским требованиям безопасности и качества, предъявляемым к продуктам переработки зерна.
В частности, по результатам проведённого лабораторного контроля и оценки качества поступившей рисовой крупы выявлено наличие в нём вредителей хлебных запасов, это мёртвые жуки рыжего и суринамского мукоедов, загрязнённость которыми составила 2 экземпляра на один килограмм массы крупы.
По информации специалистов контроля за безопасностью и качеством зерна и продуктов его переработки, в соответствие с российскими санитарно-гигиеническими нормами, реализовывать в настоящее время загрязнённую мертвыми вредителями рисовую крупу недопустимо, так как это может нести серьёзную угрозу здоровью потребителей.
По информации отдела надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, качеством и безопасностью зерна, семенного контроля Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, в настоящее время реализация всей партии загрязнённой крупы приостановлена до окончания её очистки от загрязнённости. Только после проведения всех мероприятий по очистке крупы возможна её реализация в розничной торговой сети.
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