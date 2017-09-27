В Приморье строительные компании обвиняют в грубейших нарушениях при возведении домов

Компании в строительстве могли использовать б/у фундаментные блоки и плиты перекрытия, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В Уссурийске следователями СКР РФ возбуждено уголовное дело по факту строительства жилых многоквартирных домов не отвечающим требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Приморскому краю.

«По версии следствия, две строительные компании при реализации проекта по строительству 6 многоквартирных жилых домов в районе «Радужный» в городе Уссурийске Приморского края допустили грубейшие нарушения строительных норм и правил. Руководство компаний с целью максимального снижения собственных затрат и извлечения наибольшей прибыли, использовали в строительстве фундаментные блоки и плиты перекрытия, бывшие в употреблении, а также плиты перекрытия, имеющие недопустимые дефекты», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Однако, нормативными документами использование при строительстве указанных материалов не обеспечивает необходимую устойчивость зданий и влечет риск их обрушения, то есть создает опасность для жизни или здоровья граждан, приобретающих квартиры в данных домах.

Строительство домов осуществлялось в рамках двух госпрограмм: «жилье для Российской семьи» и «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению.