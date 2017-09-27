В Приморье кто-то незаконно вырубил деревья

Предварительный ущерб оценивается на сумму более 1,5 млн рублей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».



Прокуратура г. Спасска-Дальнего Приморского края провела проверку лесосеки, расположенной на территории Спасского лесничества. В ходе проверки прокурором выявлены различные нарушения требований противопожарной безопасности в лесах, сообщили в пресс-службе ведомства.



«В рамках надзорных мероприятий проверяющие зафиксировали факты незаконной рубки лесных насаждений. Так, установлена вырубка деревьев различных пород, в том числе ясень, осина, липа, бархат, орех и другие. Предварительный ущерб лесному фонду от таких незаконных действий составляет более 1,5 млн рублей», - рассказали в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.



В связи с этими обстоятельствами, прокурор города направил материалы в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ, незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере.