В Приморье водителя автобуса суд оштрафовал на 20 тыс. рублей

Автобус, которым он управлял имел технические неисправности, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Сотрудник транспортной компании г. Находка, осуществлял перевозки пассажиров на неисправном автобусе, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

«Работая водителем общественного транспорта, фигурант достоверно знал, что управляемый им автобус имеет технические неисправности, которые создавали опасность при перевозке на нем пассажиров, о чем он был уведомлен сотрудниками ГИБДД ОМВД России по г. Находке», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Однако технические неисправности водитель не устранил и продолжил оказывать свои услуги.

В начале недели, Находкинский городской суд вынес приговор по уголовному делу предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления. Суд назначил водителю за содеянное наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.