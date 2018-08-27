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Андрей Тарасенко выступил с предложением о строительстве дамбы в Уссурийске
Уссурийский городской округ – один из нескольких муниципалитетов Приморья, пострадавших в результате ливневых дождей. Сегодня подтопленными здесь остаются более 100 дворовых территорий, около 20 человек эвакуированы в ПВР. По поручению главы региона Андрея Тарасенко в городской округ, а также соседние Михайловский и Октябрьский районы оперативно направлена рабочая группа под руководством вице-губернатора края Дмитрия Братыненко.
В состав группы также вошли депутаты краевого Законодательного собрания, представители регионального отделения партии «Единая Россия», а также экс-министр МЧС России, имеющий богатый опыт в ликвидации чрезвычайных ситуаций, Владимир Пучков.
В Уссурийском городском округе настоящий момент подтоплено более 100 домов, создан специальный реестр пострадавших территорий, специалисты отслеживают ситуацию в режиме онлайн.
«Социальных объектов подтопленных нет. Есть детские сады, где вода пошла в подвал, сейчас мы там воду откачиваем. На подтопленных дорогах выставлены посты ДПС, также в муниципалитете работают специалисты МЧС. В отрезанные села доставляются вода, хлеб и необходимые продукты питания», – сообщил глава Администрации Уссурийска Евгений Корж.
По его словам, после спада воды специальная комиссия приступит у обследованию домовых территорий и определению размера ущерба, нанесенного жителям.
Члены группы побывали в пункте временного размещения людей, развернутом на проспекте Блюхера, 36, и пообщались с пострадавшими. Также осмотрели один из наиболее пострадавших районов – Семь ветров.
Отмечено, что спасти город от ежегодных паводков может строительство новой дамбы и реконструкция действующих гидросооружений. По словам Дмитрия Братыненко, ранее по поручению полпреда Юрия Трутнева муниципалитетом был разработан комплексный план по защите Уссурийского городского округа от наводнений. Соответствующее обращение о его поддержке Андрей Тарасенко уже направил в Правительство России.
Также члены рабочей группы побывали в Михайловском районе. Как сообщил глава муниципалитета Владимир Архипов, здесь в настоящее время подтоплены 41 дом и около 300 подворий в пяти населенных пунктах. В местный ПВР были размещены три человека, в данный момент все они уже направлены домой.
«В Михайловке и Новошахтинске вода уже пошла на убыль. Всем пенсионерам, кто не мог выйти из дома из-за высокой воды, доставили питьевую воду и продукты», – сообщил Владимир Архипов.
Ещё один пострадавший муниципалитет – Октябрьский район. Здесь подтоплено 68 домов, переливы затрудняют проезд у нескольким селам. На месте организованы лодочные переправы.
«За сутки перевезено более 50 человек, в том числе дети и пенсионеры. В настоящий момент заготовлено 500 литров бутилированной воды.
Завтра начинаем выпечку хлеба для жителей населенных пунктов, проезд к которым затруднен», – отметил глава района Александр Камленок.
Члены рабочей группы вместе с сотрудниками МЧС обследовали подтопленные дома и пообщались с жителями, пострадавшими от паводка.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края).
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