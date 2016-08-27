Порядок на Восточном экономическом форуме обеспечат без малого тысяча полицейских

Вопросы подготовки ко Дню знаний, Восточному экономическому форуму (ВЭФ) и выборам 18 сентября обсудили во Владивостоке в рамках очередного заседания городской антитеррористической комиссии. Оно прошло под председательством исполняющего обязанности главы администрации города Константина ЛОБОДЫ, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В работе комиссии приняли участие руководители структурных подразделений администрации Владивостока, представители образовательных и спортивных учреждений, органов УМВД, ГУФСИН. Одним из первых участники заседания обсудили вопрос противодействия идеологии терроризма, в том числе недопущения вовлечения граждан в ряды международных террористических организаций.

«С начала года во Владивостоке прошло 397 публично-массовых мероприятий, из них 60 общественно-политических, 256 культурно-массовых, 73 спортивных и восемь религиозных, - сообщил Сергей ШНЕВЕЛЬ, начальник оперативного отдела УМВД России по г. Владивостоку. - При проведении данных мероприятий лиц, пропагандирующих экстремистскую деятельность, не выявлено. В работе с населением особое внимание уделяется получению и передаче информации о лицах, причастных к политическим, националистическим организациям радикального толка, склонным к антиобщественным проявлениям. В этом году информации о таких лицах не получено».

По словам Сергея Шневеля, сегодня сотрудники УМВД России проводят оперативно-розыскные и профилактические мероприятия в рамках подготовки к 1 сентября, ВЭФ и Единому дню голосования. Цель такой работы - недопущение совершения преступлений и правонарушений экстремистской и террористической направленности.

В период проведения Восточного экономического форума во Владивостоке запланировано проведение 12 культурно-массовых мероприятий, на охрану общественного порядка планируется задействовать более 800 сотрудников МВД.

Участники заседания приняли к сведению информацию докладчиков и рекомендовали руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности в период подготовки ко Дню знаний, экономическому форуму и Единому дню голосования принять дополнительные меры, направленные на усиление безопасности и антитеррористической защищенности.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.