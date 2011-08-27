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В Славянке мужчина стал третьей жертвой акулы-людоеда
Медики, оказавшие в субботу срочную помощь отдыхающему, который пострадал при купании у поселка Славянка в Приморском крае, пришли к выводу, что на него напала акула. Известно, что мужчина отдыхал на "диком" неохраняемом пляже, где купание запрещено - в бухте Чирок.
"Исследовав характер ран, медики пришли к выводу, что на пострадавшего действительно напала акула", – сообщил представитель пресс-службы МЧС по Приморскому краю. По его словам, у мужчины от укусов хищницы повреждено предплечье, а также есть царапины на теле. Мужчину осмотрели и отпустили домой.
Отметим, что накануне запрет на купание в Хасанском районе был снят только на специально оборудованных пляжах, которые патрулируют спасатели. Купание на всех остальных "диких" пляжах по-прежнему было запрещено, однако пострадавший от акулы не внял запрету и купался в таком месте. "Это место не патрулировалось спасателями и было небезопасным для купания", – подчеркнул собеседник РИА Новости. Запрет сохраняется на поселки Славянка, Андреевка, Рязановка, Безверхово, Посьет, Зарубино и район Косы Назимова.
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