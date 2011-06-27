Майор Матвеев продолжает свой поход «против системы»

Майор Игорь Матвеев не смог молчать о том, что в его части солдат кормят собачьими консервами, доводят до суицида, скрывают травматизм, а на закрытых объектах живут иностранные нелегалы. Офицер внутренних войск МВД России, не побоявшийся броситься «с пистолетом на бронепоезд», собрал пресс-конференцию.

Видеообращение майора Матвеева в мае этого года к Президенту России Дмитрию Медведеву обернулось всероссийским скандалом. Последовавшие за ним многочисленные прокурорские проверки под пристальным вниманием СМИ подтвердили ряд нарушений, о который офицер рассказал главнокомандующему Российской армией. Солдат части действительно кормили в лучшем случае просроченной тушенкой, которую «забыли» отправить на корм скоту, а в худшем – кормом для собак «Белка и Стрелка» с наклеенной поверх этикеткой «говядина высший сорт». Как рассказал Игорь Матвеев, все консервы поступали со склада во Владивостоке, который снабжает провизией и другие приморские части. По мнению офицера, такие махинации не могли проходить без ведома военной верхушки, пишет News.vl.ru.

Также подтвердился факт проживания на территории воинской части нелегалов из Северной Кореи. Рабочие спокойно без досмотра проходили на закрытый объект и при желании могли пронести с собой все что угодно – будь то взрывчатка или фото-видео аппаратура. Нелегалы, «прописавшиеся» в части – сотрудники подрядной организации, осуществляющей строительство по госзаказам. Директор строительной фирмы – бывший военный, выигрывал тендеры благодаря прежним связям, по той же причине в части творился беспредел с нелегалами, «живущими среди БТР-ов». Что не успевали вовремя построить корейцы, «помогали» достраивать срочники.

Еще одним нарушением, обнаруженным майором стало сокрытие травматизма среди солдат и младшего офицерского состава. Чтобы не портить статистику, пострадавших отвозили в ближайшее РОВД, где заставляли писать заявление о нападении на них злоумышленников за границами части.

Изначально майор Матвеет не хотел выносить сор из избы. 25 апреля он подал рапорт вышестоящему командиру, где подробно изложил все 11 пунктов зафиксированных им нарушений. Однако офицера попросили не лезть куда не следует… Матвеева это не остановило.

Майор утверждает, что с тех пор на него началась травля – придирки по любому поводу, ложные доносы, распекания на ковре у начальства.

Офицер не боится идти против системы. Терять ему нечего. Как рассказал Игорь Матвеев, почти 20 лет он отдал службе, и даже семью завести не получилось, потому что практически жил в части и любил свою работу.

А вот еще одному участнику пресс-конференции прапорщику Виктору Середенко было что терять. После отказа писать на майора Матвеева ложный донос, прапорщику пообещали, что спокойной жизни у него не будет. Теперь семья молодого военного, ожидающая рождения ребенка, останется без основного дохода – Середенко увольняют со службы.

Майор Игорь Матвеев рассказал журналистам о еще одном факте нарушения закона в воинской части. По его словам в августе 2009 года подполковник Федор Марков довел до самоубийства рядового роты связи Д. Косенко. За то, что рядовой дважды сбегал из части, офицер применил к нему меру «воспитания через коллектив» — поднял роту по тревоге и заставил бегать в полном обмундировании в течение 4 часов. Подполковник перед всей ротой отчитывал Косенко и говорил, что теперь благодаря рядовому, такие тренировки рота будет проводить всю неделю. На утро солдат выбросился из окна.

Каждое слово майор Матвеев подтверждает всевозможными копиями рапортов, доносов, справок и представлений, диктофонными записями. Несмотря на предстоящее увольнение со службы, офицер выражает готовность идти до конца и продолжать бороться с беспределом в вооруженных силах.