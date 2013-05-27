В Приморском крае задержали 21 тонну китайских товаров летнего ассортимента

В Приморском крае в Уссурийской таможне возбуждено административное дело по факту недекларирования по установленной форме товаров народного потребления.

В ходе проведения таможенного контроля товаров, ввезенных из КНР в нашу страну в адрес российского общества с ограниченной ответственностью, инспекторами Уссурийского таможенного поста были обнаружены незадекларированные товары общим весом 21 931 килограмм. По оценке эксперта, стоимость данной партии товаров по 92 наименованиям, составляет 3 миллиона рублей.

Товар задержан и помещен на ответственное хранение, проводится расследование, сообщила ZRPRESS.Ru Наталья Курдюкова, специалист по связям с общественностью Уссурийской таможни.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.