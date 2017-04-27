Как вести себя в местах массового скопления людей - памятка

Правила безопасного поведения на массовых мероприятиях

Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны – проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и другие. Обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.

- Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

- Старайтесь сохранять спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.

- Избегайте больших скоплений людей. Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.

- Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из нее.

- Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.

- Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками.

- Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. Не держите руки в карманах.

- Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.

- Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.

- Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.

- Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами.

Как распознать подготовку к терактам

Большую роль в предотвращении террористических актов могут сыграть действия как общественных организаций, так и простых граждан. Анализ проведения крупномасштабных актов свидетельствует о том, что своевременное реагирование граждан на признаки террористической деятельности могло бы существенно повысить возможности органов безопасности и правоохранительных органов по выявлению и предотвращению актов терроризма.

Следует избегать попыток самостоятельного изучения подозрительных предметов, например, брошенных машин, сумок, пакетов. В случае обнаружения необходимо незамедлительно обращаться в соответствующие органы.

Обнаружение подозрительного устройства, которое может оказаться взрывным

Как вести себя при обнаружении подозрительных предметов в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:

– не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;

– зафиксируйте время обнаружения предмета;

– постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;

– обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).

В случае угрозы террористического акта следует звонить по телефонам:

УФСБ России по Приморскому краю – 8 (423) 221-72-12;

УМВД России по Приморскому краю – 8 (423) 249-04-91;

ГУ МЧС России по Приморскому краю – 8 (423) 243-28-27.