Еще один ребенок в Приморье лишился матери

ПРИМОРЬЕ, 27 апреля, ZRPRESS. В Чугуевском районе еще одна безответственная мать лишилась родительских прав. В соответствии с судебным решением 10-летняя Вика была передана в реабилитационный центр.

Мать 10-летней девочки не занималась воспитанием ребенка, не была трудоустроена, свободное время проводила в сомнительных компаниях, употребляя спиртные напитки. Находясь в доме, маленькая Вика ежедневно наблюдала за асоциальным поведением своей матери. Органы опеки и попечительства забили тревогу.

В итоге суд лишил молодую женщину родительских прав, а девочку было решено отобрать у безответственной матери.

Исполнительный лист об отобрании 10-летней Вики и передаче ее органам опеки и попечительства поступил в отдел судебных приставов по Чугуевскому району. В назначенный день судебный пристав-исполнитель совместно с сотрудниками органов опеки и попечительства приехали в дом, где проживали девочка, ее мать и бабушка. Исключая любые ситуации, способные нанести вред психике ребенка, судебный пристав-исполнитель исполнил судебное решение.

Некоторое время девочка проведет в реабилитационном центре. В дальнейшем, если мать не изменит своего отношения к ребенку и не восстановится в своих правах, Вику направят в детский дом.

«Золотой Рог».