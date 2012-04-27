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Еще один ребенок в Приморье лишился матери
ПРИМОРЬЕ, 27 апреля, ZRPRESS. В Чугуевском районе еще одна безответственная мать лишилась родительских прав. В соответствии с судебным решением 10-летняя Вика была передана в реабилитационный центр.
Мать 10-летней девочки не занималась воспитанием ребенка, не была трудоустроена, свободное время проводила в сомнительных компаниях, употребляя спиртные напитки. Находясь в доме, маленькая Вика ежедневно наблюдала за асоциальным поведением своей матери. Органы опеки и попечительства забили тревогу.
В итоге суд лишил молодую женщину родительских прав, а девочку было решено отобрать у безответственной матери.
Исполнительный лист об отобрании 10-летней Вики и передаче ее органам опеки и попечительства поступил в отдел судебных приставов по Чугуевскому району. В назначенный день судебный пристав-исполнитель совместно с сотрудниками органов опеки и попечительства приехали в дом, где проживали девочка, ее мать и бабушка. Исключая любые ситуации, способные нанести вред психике ребенка, судебный пристав-исполнитель исполнил судебное решение.
Некоторое время девочка проведет в реабилитационном центре. В дальнейшем, если мать не изменит своего отношения к ребенку и не восстановится в своих правах, Вику направят в детский дом.
«Золотой Рог».
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