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В Приморье продолжают забирать авто за долги
ПРИМОРЬЕ, 27 апреля, ZRPRESS. На исполнении в отделе судебных приставов по Октябрьскому району Приморского края находилось исполнительное производство в отношении гражданина Г., который оформил кредит в ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» на сумму 5 тысяч рублей. Однако в добровольном порядке возвращать долг гражданин не торопился, поэтому взыскатель обратился в суд.
Судебный пристав–исполнитель вручил мужчине постановление о возбуждении исполнительного производства и установил 5-дневный срок для добровольного исполнения решения суда. По истечению установленного срока, гражданин так и не предпринял никаких мер к погашению задолженности. В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом было уставлено, что должник имеет автомобиль Toyota Vista.
Прибыв по адресу проживания гражданина Г. с целью проверки имущественного положения, судебный пристав заметил во дворе дома машину должника. В процессе беседы с мужчиной судебный пристав еще раз напомнил ему о необходимости оплаты долга в соответствии с вынесенным судебным решением. Однако и в этот раз должник отказался оплачивать долг пред кредитором, мотивируя свой отказ отсутствием денежных средств. Однако, как оказалось позже, у должника в полной мере отсутствовало желание исполнить свои долговые обязательства. Судебный пристав принял меры принудительного характера и наложил арест на автомашину. В этот же день должник, не желая расставаться со своим автотранспортным средством, прибыл в отдел судебных приставов по Октябрьскому району и оплатил долг и исполнительский сбор в полном объеме.
«Золотой Рог».
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