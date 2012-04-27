www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Приморье продолжают забирать авто за долги

27 Апреля 2012, 14:39 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 27 апреля, ZRPRESS. На исполнении в отделе судебных приставов по Октябрьскому району Приморского края находилось исполнительное производство в отношении гражданина Г., который оформил кредит в ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» на сумму 5 тысяч рублей. Однако в добровольном порядке возвращать долг гражданин не торопился, поэтому взыскатель обратился в суд.

Судебный пристав–исполнитель вручил мужчине постановление о возбуждении исполнительного производства и установил 5-дневный срок для добровольного исполнения решения суда. По истечению установленного срока, гражданин так и не предпринял никаких мер к погашению задолженности. В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом было уставлено, что должник имеет автомобиль Toyota Vista.

Прибыв по адресу проживания гражданина Г. с целью проверки имущественного положения, судебный пристав заметил во дворе дома машину должника. В процессе беседы с мужчиной судебный пристав еще раз напомнил ему о необходимости оплаты долга в соответствии с вынесенным судебным решением. Однако и в этот раз должник отказался оплачивать долг пред кредитором, мотивируя свой отказ отсутствием денежных средств. Однако, как оказалось позже, у должника в полной мере отсутствовало желание исполнить свои долговые обязательства. Судебный пристав принял меры принудительного характера и наложил арест на автомашину. В этот же день должник, не желая расставаться со своим автотранспортным средством, прибыл в отдел судебных приставов по Октябрьскому району и оплатил долг и исполнительский сбор в полном объеме.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru